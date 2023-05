Zozobra y temor es lo único que hay hoy en Cartagena de Chairá, Caquetá, luego de que el 80 por ciento de la población perdiera todo tipo de comunicación porque las disidencias de Las Farc dañaron alrededor de 24 antenas de comunicación de la zona rural.



Además, un trabajador de la empresa operadora celular e internet fue asesinado al momento que iba a reparar una de las antenas en el sector conocido como Nápoles.



Sumado a esto, el pueblo amaneció cundido con pancartas y letreros en el que el frente Rodrigo Cadete invita a jóvenes y niños a ser parte del grupo al margen de la ley.

Personas instalaron vallas alusivas al frente ‘Rodrigo Cadete’ de las disidencias de las Farc en Cartagena del Chairá, Caquetá. Foto: Archivo particular

El alcalde de esta localidad, Edilberto Molina, está asustado y consternado por la situación de orden público. Él asegura que el actuar de este grupo se debe a los últimos anuncios del cese al fuego y diálogos de paz que se hacen con el Gobierno nacional.



Explicó que, por ser disidentes, los delincuentes se toman atribuciones y la fuerza pública no hace operaciones militares y esto ha aumentado los casos de extorsión y amenazas de muerte.



"Tienen unos privilegios, los permite salir y tomar acciones y no hacen operaciones y la situación de orden público empeora", dijo el mandatario.

Extorsiones a telefonía móvil Claro

La operadora de celular e internet fue extorsionada por las disidencias de las Farc, según el alcalde de Cartagena de Chairá por cada antena de comunicación el grupo pedía 20 millones de pesos aproximadamente.



Claro le confirmó al mandatario que no accedió a pagar dicha extorsión y por eso dañaron 24 elementos de 60 que ya estaban instalados.



"Ha aumentado la extorsión a comerciantes, productores, vendedores ambulantes, al tema de comunicaciones. La empresa fue extorsionada, no accedió a los pagos y se quedaron sin servicio el 85 por ciento de la comunidad de los 36 mil habitantes que tenemos por el no pago extorsivo. ", dijo.

Homicidio por arreglar antenas

En la noche del miércoles un trabajador de la empresa de comunicaciones fue asesinado en el momento en que iba a reparar una antena en el sector de Napoles, que está a seis horas del casco urbano por el sector fluvial.



"La persona tenía contrato con las operadoras de estas antenas. De acuerdo con las denuncias que se hicieron, lo asesinaron cuando iba a reparar una de las antenas".

Panfletos de las Farc y amenazas de muerte al alcalde

El pueblo amaneció lleno de pancartas, vallas, y circulares que invitan a la comunidad a unirse al grupo al margen de la ley.



"Hemos forjado un sendero para establecer un nuevo modelo de poder, te invitamos a unirte a nuestras filas guerrilleras, bloque comandante Jorge Suárez Briceño", dicen los mensajes.



Padres de familia están preocupados poque los panfletos fueron puestos a casi dos cuadras de colegios, incluso han manifestado que quieren abandonar el municipio por miedo a que sus hijos sean reclutados.



El alcalde contó que lo han declarado objetivo militar por visibilizar la situación de orden público que vive su municipio. Dijo que las disidencias no han parado de amenazarlo de muerte a él y su familia.



"Es preocupante todo lo que sucede, he recibido amenazas desde hace varios días, han sido constantes, en las cuales el día miércoles, me indicaron que por denuncias de visibilizar la problemática no van a descansar hasta asesíname",



