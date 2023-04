En los próximos tres años, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene previsto recuperar 158 predios en Islas del Rosario declarados como baldíos inadjudicables de la nación.



La tarea de esta agencia del Estado es recuperar un área de más 180 hectáreas de predios ocupados por privados que, en la mayoría de los casos, ofrecen servicios exclusivos para turismo de lujo en hoteles y casonas, en estas paradisíacas islas, en zona insular de Cartagena.



El TIEMPO le puso la lupa a algunos contratos que desde el 2015 estableció con particulares el desaparecido Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y que hoy son responsabilidad de ANT.

‘Los Argonautas’ y ‘Gente de mar’, los primeros predios recuperados

Islas del Rosario, en Cartagena de Indias. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

El canon de arrendamiento establecido para la mayoría de estos baldíos corresponde al uno por ciento del avalúo catastral del predio, pero muchos arrendatarios no cumplen con los pagos y suman elevadas deudas.



La Contraloría General de la República habla de un detrimento al patrimonio público por cerca de $9.000 millones por malos manejos en los arriendos de estos baldíos de la nación en la zona insular de Cartagena. Por ello la orden del Gobierno Nacional de recuperarlos.



El mes pasado, en medio de fuertes operativos con el apoyo de la Armada Nacional, la Policía Nacional, Migración Colombia y autoridades del Distrito de Cartagena, La Agencia nacional de Tierras recuperó los dos primeros predios.



Se trata de ‘Los Argonautas’ y ‘Gente de mar’. En el caso de ‘Gente de Mar’, la comunidad de opuso y fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública para ingresar a lugar.



Operativo de la Agencia Nacional de Tierras en islas del Rosario, Cartagena, para recuperar el predio en terrenos de la nación ‘Gente de Mar’ ocupado por privados. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@AlcaldiaCTG⁩ pic.twitter.com/FvANQaQ4z6 — John (@PilotodeCometas) March 23, 2023

Una persona condenada se había apropiado de 'Gente de Mar'

Islas del Rosario, en Cartagena de Indias. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

“Logramos la recuperación material de este predio que fue ocupado y construido de manera ilegal por una persona condenada por la justicia por despojo a los anteriores ocupantes”, explicó Gerardo Vega Medina, director de la ANT, durante la diligencia de recuperación del predio Gente de Mar, a la cual se opusieron un grupo de raizales.



“El ocupante ilegal de Gente de Mar había sido condenado por sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en fallo número 54692”, añadió el funcionario.



El Estado había intentado recuperar este predio desde el 2012, pero se enfrentó a tutelas interpuestas por los ocupantes, las cuales fueron negadas por jueces, después de varias diligencias frustradas.



No obstante, según la ANT no todos los ocupantes rechazan los llamados y operativos de las autoridades, y los funcionarios esperan conciliar y llegar a acuerdos bajo la ley con los ocupantes.



De hecho, La agencia Nacional de Tierras ya suscribió un nuevo contrato con un particular para el uso y goce del predio ‘Gente de mar’, a partir del primero de abril de 2023, posterior a la diligencia de recuperación del predio realizada el día 23 de marzo pasado, y así garantizar el trabajo digno a los raizales que allí laboran.



La situación de Islas del Rosario es diferente a los baldíos de la nación en otras regiones del país: en estas islas los baldíos son ocupados desde hace varias décadas por manos privadas que su lucran del turismo de lujo, aprovechando la vocación como destino internacional de Cartagena, y la belleza natural y ecosistemas del archipiélago.

Lupa a los contratos en la nación y particulares

Islas del Rosario, en Cartagena de Indias. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Algunos contratos tienen cánones de arriendo desde 850 mil pesos, en predios baldíos ocupados por hoteles que cobran millonarias cifras por estadía y eventos como bodas y fiestas.



El 4 de diciembre del año 2016 el Incoder, en calidad de arrendador y representante de la nación, firmó contrato de arrendamiento de un baldío en Islas del Rosario llamado la Isla del Pirata con Francisco José Castro Vélez, representante legal de Indeltru S.A sobre el predio Isla del Pirata, en la isla de Barú, frente a isla Grande, por un valor de $1.850.000 mensuales.



La Isla del Amor, en manos del empresario William Alfredo del Cristo Farah Saker, tiene un canon de arrendamiento de $ 1.622.310 mensuales, que corresponden al uno por ciento del avalúo catastral del predio para el año 2017, que según el Igac estaba en $ 162.231.000.



El 7 de diciembre del 2017, en la notaría primera de Cartagena, Henrique Luis Román Pérez, representante legal de la sociedad Henrique Luis Román Pérez, tomó en arriendo el predio ‘los Argonautas’ con un área de 4.800 metros cuadrados por un valor de $1.622.310, que corresponden al uno por ciento del avalúo catastral del predio, valorado e¬n ¬$162.231.000.



En el año 2016, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y el exsenador e historiador José Vicente Mogollón Vélez y, sus hermanos, Eliana Margarita Mogollón Vélez, Fernando Antonio Mogollón Vélez y Pedro Luis Mogollón Vélez tomaron en arriendo el predio denominado Punta Brava, en Isla Grande, la más grande de las 27 islas que conforman el archipiélago del Rosario y San Bernardo, por un valor de $1.182.266 mensuales.



Amaury Cobo, fundador del prestigioso Club de Pesca de Cartagena, tiene en arriendo desde el año 2015 Isla Risa por un valor de $ 2.400.000 mensuales.

Contratos en 2022, en la mira de la

Procuraduría General de la Nación

Campo Elías Vega Rocha, subdirector de administración de tierras de la nación durante el gobierno anterior- hermano del exregistrador nacional, Alexander Vega- firmó varios contratos fechados en 2022, los cuales son investigados por la Procuraduría General de la Nación.



El Ministerio Público encontró "faltas en la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados con los arrendatarios de Islas del Rosario. Además, excedieron el límite de área permitido a estos baldíos y hubo ausencia de avalúos catastrales en los contratos, entre otras inconsistencias".



Junto a Campo Elías Vega Rocha, la Procuraduría investiga a los exfuncionarios de la ANT Olga Yamile González, William Andrés Robledo Acosta, Nubia Pacheco Gómez, Alexander Rivera Sánchez.



Entre los contratos firmados por Vega Rocha, en la mira de la Procuraduría, están: la Isla del Sol cuyo arrendatario es Luis Alberto Lobo Orcasitas, representante legal de Caliente Tours S.A. Allí solo están permitidas actividades permitidas son ecoturismo turismo de bajo impacto, y el valor del arriendo mensual es de $8.405.550.



Un nombre que apareció en el escándalo de los 'Panamá Papers' también hace parte de la lista de arrendatarios en Islas del Rosario. Se trata del empresario Nicola Sandoval Minervini, quien paga un valor de 5.777. 660 pesos mensuales por el uso de la Isla Capri. Este canon de arrendamiento corresponde al 2 por ciento del valor del avalúo catastral del bien baldío de la nación. El plazo del arriendo es de 8 años a partir de la suscripción del mismo.



Ingrith Beatriz Olga Pfeil Shneider de Ramírez, representante legal de inversiones Ingrith S.A., paga $7.519.660 mensuales por un predio en zona insular de Cartagena que no registra nombre.



El predio La Provincia debe ser devuelto a la nación por el reconocido constructor Alberto de Jesús Cepeda Faciolince, quien paga un arriendo de 1.040.000 mensuales.



Mildred María Smith Juliao, Velerie Salazar Smith y Catherine Salazar Smith tomaron en arriendo la isla Cha cha por un valor de $ 7.280.670 mensuales.



Pese a que los contratos son claros en que estos predios no podrán ser arrendados ni ofrecidos en plataformas digitales con fines de explotación ni alojamientos turísticos, si son explotados.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas