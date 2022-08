Se trata de un hombre de 66 años, de nacionalidad estadounidense, residente en la ciudad de Cartagena hace 5 años.



El paciente presentó dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta y algunas lesiones en el pecho y brazos, por lo que se procedió a tomar las muestras de laboratorio que arrojaron positivo para viruela símica.



En cuanto las autoridades sospecharopn del caso probable, el Programa de Vigilancia en Salud Pública de la Dirección Operativa de Salud Pública del DADIS realizó la investigación epidemiológica de campo, el paciente se encuentra aislado, estable y recibiendo todos los cuidados necesarios para su recuperación, por su parte se está realizando el respectivo seguimiento a su cadena de contactos, los cuales hasta el momento no presentan ningún síntoma.



Hasta el momento en el distrito de Cartagena presenta, según los casos reportados al SIVIGILA:



• 20 casos descartados.

• 4 confirmados.

• 2 en seguimiento por contacto de caso confirmado.

• 10 en seguimiento por contacto de caso confirmado terminado.

• 88 alertas en total.



Atención a los síntomas y formas de contagio y aprenda a reconocerlos:



• Fiebre (no en todos los casos), ganglios inflamados, dolor de cabeza.

• Malestar general y dolor muscular.

• Lesiones en la piel que pueden inicialmente ser planas o ligeramente elevadas (como ampollas) que se llenan de líquido transparente o amarillento y después forman costra. La erupción en la piel se puede presentar en plantas de manos y pies, cara, bocas y ojos, incluso en área genital y perianal.

• Las formas de contagio se dan por contacto directo con secreciones corporales (saliva, semen, el líquido de las ampollas etc), al tocar los elementos personales de alguien enfermo o por contacto piel a piel con las lesiones que genera la enfermedad.



Si se sospecha haber contraído la enfermedad o es contacto de algún confirmado, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

• Consultar oportunamente los servicios de salud. (todas las EPS deben implementar una línea de teleconsulta donde puede llamar para ser atendido por un médico de manera directa).

• Mantener estricto aislamiento del paciente, de familia, personas con quienes convive o cercanas, mientras termina la recuperación.

• No compartir los objetos de uso personal como toallas, sabanas, jabón, cepillo, celular, entre otros y mantenerlos separados.

• Colaborar e informar al equipo de salud todos tus contactos estrechos para reducir el riesgo de propagación en otras personas.



Es importante recordar que en el caso de presentar síntomas o si se estuvo en contacto con un caso sospechoso, se debe comunicar con su EPS o acudir a un centro de salud y colaborar con las autoridades de salud, informando los contactos estrechos.