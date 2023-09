En un veredicto que refleja la importancia de la justicia y la verdad, un juez penal de conocimiento emitió un fallo condenatorio contra Eduardo Quintero Martínez por el homicidio de Erick Johan Cortes Muñoz.



La sentencia se basó en pruebas irrefutables presentadas por un fiscal adscrito a la Unidad de Vida de la Seccional Cartagena.



Los hechos que llevaron a esta condena se remontan al 8 de julio de 2022, cuando Eduardo Quintero Martínez, en estado de embriaguez, se vio involucrado en una riña con Erick Johan Cortes Muñoz. Durante la acalorada discusión, Quintero Martínez propinó un golpe en el rostro a Cortes Muñoz, quien cayó al suelo y sufrió lesiones cerebrales que lo dejaron inconsciente.

Lo que hace aún más perturbador este caso es que Quintero Martínez, médico de profesión, llevó a la víctima a un centro asistencial, pero en lugar de informar sobre la pelea y el golpe, atribuyó la inconciencia de Cortes Muñoz a su estado de embriaguez. Acto seguido, de manera clandestina, trasladó a la víctima a la casa de este último, donde nuevamente ocultó las circunstancias reales del incidente a los padres de la víctima.



Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Dado que Cortes Muñoz no mostraba signos de mejoría y seguía inconsciente, sus desesperados familiares lo llevaron a una clínica.



Trágicamente, nueve días después, Erick Johan Cortes Muñoz falleció debido a las graves lesiones cerebrales sufridas como resultado del golpe.



La Fiscalía, en un proceso judicial meticuloso, demostró que Eduardo Quintero Martínez, al ocultar la verdad sobre lo que realmente sucedió y al obstaculizar la atención médica adecuada, era culpable de homicidio agravado. Quintero Martínez había estado en prisión preventiva desde diciembre de 2022, y ahora enfrenta una condena que refleja la gravedad de sus acciones.



La comunidad espera que la sentencia contra Eduardo Quintero Martínez sirva como un recordatorio de que los actos criminales no quedarán impunes, sin importar la profesión o la posición social del culpable. La familia de Erick Johan Cortes Muñoz, aunque nunca podrá recuperar a su ser querido, al menos puede encontrar consuelo en la justicia que finalmente se ha hecho realidad.

