En clausura de las sesiones extraordinarias del Concejo de Cartagena de Indias, cabildantes negaron, en segundo debate, el proyecto de acuerdo número 201, el cual determinaba el traslado de unidades ejecutoras en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de fondos especiales y establecimientos públicos.



Después del análisis y estudio de este proyecto de acuerdo, los concejales sometieron a votación el proyecto con 12 votos en contra y 7 a favor, por lo tanto no fue aprobado.



Sostenibilidad del Sistema de Transporte

Masivo no estaría garantizada con estos recursos

el sistema carece de la prestación de un buen servicio, largos tiempos de espera, aglomeraciones constantes e incluso hay problemas de inseguridad

Los concejales Luder Ariza, David Múnera, Carlos Barrios y Sergio Mendoza coincidieron que la aprobación del proyecto no le traería beneficios a la ciudad, por el contrario, sería entregar unos recursos que no llegarían al único propósito y es el de sostenibilidad del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad.



"Lo que pretendía hacer la administración es entregar un bien del estado a unos particulares. Esta serie de dudas nos motivó a realizar un cuestionario por el debido proceso, pero continuaron las dudas que no fueron aclaradas. Por eso mi voto es Negativo", sostuvo Luder Ariza.



Entre tanto el concejal David Múnera, reiteró "así como lo he afirmado en sesiones anteriores que este proyecto es nefasto para Cartagena. Considero que no debe ser aprobado porque es un proyecto que no es bueno para la ciudad y atenta contra sus intereses. Y porque pretende que el Concejo termine legalizando la conciliación efectuada con Transambiental".



Por su parte el cabildante Carlos Barrios, afirmó que el modelo de esta administración ha sido un fracaso, y que la ciudad ha quedado esperando un mayor compromiso. "A mí juicio este proyecto no avala ninguna conciliación. Cartagena necesita un transporte masivo articulado. Articular Transcaribe con el transporte público. Lo que, si necesita esta ciudad, es que no se acabe el roll de Transcaribe operador".

Votó a favor del proyecto hizo un llamado

a la administración para mejorar el servicio

Causa suspicacias que no esté presente en un proyecto tan importante los funcionarios de Transcaribe, ni la Secretaria de Hacienda

Entre tanto el concejal Sergio Mendoza afirmó que la bancada del partido Alianza Verde presentó una solicitud para desagregar este proyecto de acuerdo y tras no tener una respuesta completa, contundente, por parte de la administración y tras unos cuestionamientos presentados referente al tema del traslado a Transcaribe su voto es negativo. "Me causa suspicacias que no esté presente en un proyecto tan importante los funcionarios de Transcaribe, ni la Secretaria de Hacienda", puntualizó.



Concluyendo el debate, el cabildante César Pión aseveró que "a la fecha hemos entregado millonarios recursos para la entidad sin que se hayan producido mejoras en su funcionamiento y en su administración. Está comprobado que el modelo financiero no ha dado resultados por lo que darles más presupuesto sería incurrir en detrimento patrimonial.



La invitación es a revisar el esquema y hacer las modificaciones necesarias para que este sistema de Transporte sea sostenible en el tiempo sin afectar el erario del distrito.



Por otra parte, la concejal Claudia Arboleda, quien votó a favor del proyecto hizo un llamado a la administración para mejorar el servicio "La realidad evidencia que el sistema carece de la prestación de un buen servicio, largos tiempos de espera, aglomeraciones constantes e incluso problemas de inseguridad". Para Arboleda estos recursos debían ser aprobados para ayudar con el mejoramiento del servicio. "Es importante que los cartageneros y visitantes, puedan acceder a este servicio en condiciones dignas".

