La consultora internacional Living Cost reveló el listado de los lugares más costosos para vivir en Colombia, tras una análisis de 9.294 ciudades en 197 países.



La información fue tomada luego de evaluar el costo de vida general y otros indicadores como los ingresos mensuales de trabajo, el precio del transporte público, la cercanía de aeropuertos y la tarifa de las comidas básicas.



(Siga leyendo: Extinción de dominio a bienes de 'los Costeños' avaluados en $ 115 mil millones).

Facebook Twitter Linkedin

Cartagena se ha popularizado por sus playas e islas. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

En el escalafón colombiano, Cartagena quedó de primera. Para vivir en la ciudad caribeña, una sola persona necesita 771 dólares mensuales, equivalente a 3'519,029 millones de pesos colombianos. La segunda es Bogotá, que tiene un costo estimado de 676 dólares. Y detrás está Medellín con 662.



Según la consultora, que realiza el análisis en dólares para hacer el comparativo con otros países, para concluir estos datos tuvieron en cuenta un total de 13 factores, entre ellos siete son indicadores específicos de cada país, como el índice de libertad humana, el PIB, la expectativa de vida, las cifras de homicidios, entre otros. Y otros siete fueron tomados especialmente para cada ciudad como precios de supermercado y transportes locales.



Tras realizar esto, concluyeron que una persona en Cartagena gasta 771 dólares con arriendo, que tiene un estimado de 461 dólares con servicios públicos.



En comida, una persona gasta en esta capital, según Living Cost, 177 dólares al mes, es decir, alrededor de 807.000 pesos colombianos. Para ser más específicos, una cena para dos tiene un precio de 19 dólares, o sea, 86.000 pesos. Una cerveza de 16 onzas le cuesta en promedio a los cartageneros, seis mil pesos.



Para tomarse una botella de vino en Cartagena, deben pagar 30.000 por la opción más económica. A pesar de que los costos pueden estar influenciados por el alto número de turistas, los que más los sufren son los habitantes.



(Le recomendamos: El drama del conductor condenado por accidente mortal de Martín Elías).



“Cartagena se ha vuelto completamente costosa. Es una ciudad en la cual, solamente la gente ‘rica’ puede salir al Centro a desayunar, a almorzar o a cenar. Los costos del transporte son excesivamente caros. Normalmente, en una carrera la mínima es de 8 mil. Y ningún taxi te lleva por ese precio. Además, estamos sufriendo una crisis con los peajes en la ciudad. Nos están cobrando hasta 5 mil pesos en las casetas por un trayecto corto”, indicó Gloria Díaz, habitante de la ciudad desde hace más de 20 años.



Si bien una persona soltera, se gastaría 2 '104,114 en el alquiler mensual con servicios, el precio cambia dependiendo de la zona. Un lugar considerado económico para los especialistas, de tres habitaciones, cuesta casi tres millones de pesos, según el ranking internacional.

¿Por qué el costo de vida en Cartagena es tan elevado?

Hay 420 mil personas, que equivalen al 42 por ciento de su población, que viven con algo más de 8.000 pesos al día FACEBOOK

TWITTER

Para los expertos, el alto costo de vida de Cartagena tiene relación con el modelo económico que se ha impuesto en la ciudad. Sobre todo, con la inversión extranjera de las últimas décadas en la zona norte.



Leonardo Jiménez, director del Centro de estudios Económicos y del Trabajo en Bolívar, señaló que hay tres razones principales por la que los cartageneros y turistas deben pagar más que en otras ciudades.



“Lo primero es la inflación. Viendo las cifras del Dane, Cartagena tiene una inflación por encima de la media nacional, con un 12,6 por ciento. Sobre todo, la de alimentos. Analizamos que esta es del 28 por ciento, en una ciudad con altísimos niveles de pobreza. Estamos hablando que hay 420 mil personas, que equivalen al 42 por ciento de su población, que viven con algo más de 8.000 pesos al día”, explicó el especialista.

Facebook Twitter Linkedin

El Centro de Convenciones de Cartagena es uno de los mayores atractivos para empresarios de todo el mundo. En la actualidad, funciona con más de mil paneles de energía solar. Foto:

Según Jiménez, ese es uno de los elementos que demuestran el alto costo de vida. El segundo es el valor de la propiedad raíz, que se mira a través de los avalúos catastrales, y que pone a Cartagena como una de las más costosas para adquirir vivienda.



“En términos generales, Cartagena tiene cerca de 290 mil predios, que deben pagar impuesto predial. El avalúo catastral de Cartagena es extremadamente altísimo. Catastralmente Cartagena vale 62,2 billones de pesos. Es la tercera ciudad más costosa, desde este índice, del país. Superada por Bogotá y Medellín, que tienen muchos más predios”, señaló.



(Más: El emprendimiento de un barranquillero que cautivó a empresarios internacionales).

El impacto del turismo en el costo de vida

Facebook Twitter Linkedin

La entrada de la Torre del Reloj es uno de los sitios emblemáticos de la ciudad. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

El especialista considera, además, que la ciudad se ha enfocado demasiado en depender económicamente del turismo y ha olvidado a otras industrias. De acuerdo con Jiménez, es un error creer que algún territorio o país podría vivir solamente de ello.



“A la ciudad se le especializó productivamente hacia al turismo, eso ha sido un problema. Anteriormente Cartagena estaba focalizada al sector industrial. Actualmente Mamonal (donde están las empresas), solamente genera 44 mil puestos de trabajo, de más de 410 mil ocupados que tiene la ciudad”.



Cartagena se ha caracterizado por sus grandes construcciones frente al mar. El sector de Bocagrande, el Laguito, Castillo y el norte ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años con la llegada de marcas hoteleras y comercios internacionales.



(Lea también: Estas son las lujosas mansiones y propiedades incautadas a 'Los Costeños').



“Entre 1996 al 2019, la ciudad tuvo altísimos flujos de inversión extranjera directa, que se concentraron en la construcción y el sector turístico, en la zona norte de la ciudad. Eso generó un aumento ficticio y especulativo. Cartagena vive en una burbuja especulativa, por eso tiene un metro cuadrado tan costoso”, concluyó.



Para Jíménez, otro factor que ha encarecido el costo de vida de Cartagena es el precio de los alimentos. Un 45 por ciento de todo lo que se consume en la ciudad, llega desde otros países, especialmente Estados Unidos. Eso, sumado al valor actual del dólar, ha aumentado los precios y ha hecho más difícil que las personas de bajos ingresos accedan a alimentos de calidad.

¿Cómo sobreviven las personas de estratos bajos?

Los 420 mil cartageneros que, según los análisis económicos viven con 8.000 pesos diarios, se encuentran en un estado de pobreza monetaria.



Su supervivencia depende de trabajos informales y el denominado ‘rebusque’, gran parte en oficios temporales del turismo.



El costo de vida en Cartagena, ha limitado el acceso a la alimentación de sus habitantes.



La última encuesta de pulso social del DANE, reveló que el 46 por ciento de los hogares en Cartagena no comen las tres comidas diarias, cuando el promedio nacional es del 26 por ciento.



Agregado a esto, los cálculos de los expertos en Cedetrabajo concluyen que sería en realidad el 48 por ciento.



(Más: Ataque a bala dejó una mujer muerta y cuatro personas heridas en Cartagena).



Las personas que se encuentran en este estado de pobreza no pueden pagar los costos del arriendo ni muchos tener vivienda propia por lo que gran parte vive en zonas de invasión o predios ilegales donde no se registran servicios públicos.



Esto está evidenciado en el hecho de que Cartagena presenta un déficit de 66 mil viviendas y unas 28.345 viviendas están ubicadas en sectores de alto riesgo.

Facebook Twitter Linkedin

En las zonas periféricas de Cartagena hay barrios con poco acceso a servicios y altas tasas de inseguridad. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Las Islas del Rosario, ubicadas en la zona insular de Cartagena, son algunas de las zonas más visitadas por los turistas. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Un día en Cartagena

Facebook Twitter Linkedin

En la ciudad también está ubicada la Refinería de Cartagena. Foto: Ecopetrol

Las personas y familias que tienen ingresos mayores deben contar con un presupuesto más alto que en otras ciudades para su vida diaria.



Una persona gastaría, según Living cost, aproximadamente 18.907 en el desayuno. Un almuerzo corriente o “corrientazo” económico tiene un valor de 12.825, en su versión más asequible y hasta 40.000 en un lugar costoso.



Si una persona se toma un café tipo capuchino o una cerveza en horas de la tarde, pagará entre 5 y 7 mil pesos. El precio promedio de un taxi, de acuerdo con Living Cost, de un solo recorrido la ciudad es de 68.463 por un trayecto de 5 kilómetros.



La cena promedio tiene un costo de 44.729. Si alguien desea tomarse una Coca cola, serían 2.875 y si, además, compra una caja de cigarrillos, serían 8.800. La botella de agua tiene un valor de 2.300.



(Siga leyendo: Hombre es señalado de secuestrar y robar más de 200 millones a una familia).



En total, solo realizando estas compras, una persona se gastaría en Cartagena 157.099 pesos en un día, sin contar el precio de hospedaje o el arriendo, si se trata de un habitante de la ciudad.



Un mercado básico, que incluya leche, pan, arroz, huevos, queso, pechuga de pollo, carne, manzanas, bananas, naranjas, tomates, papas, cebollas, agua, gaseosa de 2 litros, botella de vino, cerveza, shampoo, medicinas para la gripe, papel higiénico y pasta dental tiene un costo aproximado de 194.606 pesos en Cartagena, según Living Cost.



“Hacer un mercado normal de una familia promedio en Cartagena se ha vuelto demasiado costoso. Sobretodo lo que es las carnes, el huevo, las frutas. Para un mercado de una familia de 3 a 4 personas los costos son aproximadamente entre 300.000 y 500.000 pesos quincenales. El precio es considerable, en comparación a otros años que con 200 mil pesos se podía comprar el mercado de quince días”, comentó Gloría Díaz, ciudadana de la ciudad sobre los costos.



El alto valor de la vida en Cartagena afecta diariamente a los ciudadanos y preocupa a los economistas. Especialistas como Leonardo Jiménez sugieren que la ciudad disminuya el número de alimentos traídos del exterior, como una de las medidas para aliviar el bolsillo de los cartageneros.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO