Quién debe responder por la crisis que hoy viven miles de estudiantes de los colegios públicos de Cartagena que están por fuera de las aulas desde hace tres semanas, ante la falta de servicios de vigilancia y aseo en las instituciones educativas.



Hablamos con las autoridades de la ciudad directamente responsables.



“Tuve que escoger entre vigilantes permanentes sin que se suspendiera el servicio todo el año, pero tenía que tragarme un sapo de la corrupción y aceptar un contrato viciado por la corrupción. Entiendo la molestia de padres y profesores pero no podíamos aceptar ese contrato”, señaló el alcalde de Cartagena William Dau.



Distrito contrata vigilantes por OPS mientras

supera la crisis y los niños regresan a clases

“Hubiéramos podido evitar esta crisis y entregarle un contrato millonario por mas de 54 mil millones de pesos para la vigilancia a un solo particular, pero eso no es anticorruptivo”, sostiene Dau, quien reconoce que un solo día por fuera de las aulas de clase de los niños cartageneros es una tragedia que empobrece y augura más la violencia, inseguridad y corrupción para el futuro inmediato de esta urbe, donde el diagnóstico ante la miseria de la mayoría de sus habitantes es puntual: ¡falta de educación!



“Para paliar esta situación hemos venido contratado mediante orden de prestación de servicios (OPS) para ir a vigilar los colegios: Ya tenemos 100 contratos y hoy firmamos 17 más. Vamos a llegar a 160 contratos por OPS, mientras hacemos una contratación transparente y apegada a la ley para todos los colegios”, suma el mandatario.



'Contratos se firmarán por Bolsa Mercantil antes de que finalice el mes de marzo', promete el Distrito

Ante una tutela que elevaron padres y docentes contra el Distrito, por esta crisis en la educación pública, el secretario general de la alcaldía, Carlos Larota, da un parte de tranquilidad.



“Los recursos están garantizados y el Concejo aprobó las vigencias futuras para que en enero tuviéramos la contratación de los servicios de vigilancia y aseo. Hoy estamos en la rueda de negocios para seleccionar el operador de aseo. El lunes 13 de marzo será la rueda de negocios para escoger operador de vigilancia”, sostiene Carlos Larota.



Pero la realidad en los barrios y calles es otra. En los últimos días padres de familia y docentes han protagonizado multitudinarias protestas ante esta parálisis en la educación de los niños. Un problema que además no es nuevo y se repite cada año.



“Por ley, el operador tiene 6 días hábiles para tener el persona en sitio prestando el servicio, pero vamos a hablar con los operadores para agilizar la prestación del servicio: el aseo en los colegios iniciaría el 13 de marzo y la vigilancia el 19 de marzo, a más tardar”, agrega LaRota.



Un grupo de personas conformado por padres y profesores de los sindicatos llegó en la mañana de este martes para protestar hasta las puertas del Teatro Adolfo Mejía, en el Centro Histórico, donde el alcalde rendía cuentas a la ciudad.



“El aseo se contrataba por acuerdo de marco de precios, pero perdió vigencia y cuando la oficina de apoyo logístico se dio cuenta de ello y que no podía contratar así, se recurrió a la Bolsa Mercantil, un origen legal. El 19 de enero ya estaba suspendido el acuerdo y por ello se recurrió a la Bolsa Mercantil”, le explicó LaRota a EL TIEMPO.

Procuraduría investiga

Ante esta crisis en la educación de Cartagena, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria, al parecer, por negligencia de gestión en cabeza de quien fuera el director de apoyo logístico de la alcaldía, Didier Jesús Torres Zúñiga.



Según el Ministerio Público, el exfuncionario presuntamente no planeo la contratación de la compañía de vigilantes para las instituciones educativas del Distrito para la vigencia 2023.



Padres de familia se han ofrecido

para hacer los aseos y cuidar los colegios

“El sindicato de educadores declara una anormalidad académica, pero no entiendo en qué consiste esta anormalidad. Tenemos varios colegios trabajado y con niños en las aulas: este es el caso de la Madre Laura, quien trabaja bien con vigilancia y aseo parcial. Igual sucede con los colegios María Auxiliadora, y en Bocachica y Tierrabaja”, señala Olga Acosta, Secretaria de Educación de Cartagena.



En el corregimiento de Pasacaballos los padres de familia se ofrecieron a realizar el aseo de la aulas y la vigilancia, pero el rector del colegio se opuso.



“Hay otros colegios que abrieron puertas y están en la normalidad pero no están en clase, porque profesores y padres esta haciendo plantones. Hay otras instituciones donde llegan profesores, pero no los niños”, añade Acosta.

La crisis ha sido aprovechada por politiqueros de turno

La crisis en la educación de Cartagena también ha sido aprovechada por actores políticos que pescan en río revuelto, y contra la alcaldía, votos para octubre.



“Nosotros como educadores podemos elegir otros caminos, y claro bienvenidos los plantones y las huelgas, pero estamos poniendo la cara y por eso no temeos ese contrato listo: antesa de finalizar marzo próximo inicia la contratación de la aseadoras y vigilantes”, dice Acosta.



“Cada año pasa esto porque la ciudad ha tenido tercerizados estos servicios. Pero es la primera vez, en más de 20 años, que la plata está completa, en el pasado la contratación comenzaba endeudada y sin los recursos completos”, concluye la Secretaria de Educación.





