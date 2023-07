Ninguna de las sedes de las Instituciones Educativas del Distrito que operan en inmuebles de la ONG Fe y Alegría serán vendidas ni tienen fecha de compra.



Con estas palabras, la secretaria de Educación de Cartagena, Olga Acosta Amel, le salió al paso a declaraciones de padres de familia- de estudiantes de las IE El Progreso y Las Américas, pertenecientes a la ONG Fe y Alegría- que aseguraban que el Distrito pondría en venta las instalaciones de estos tradicionales centros de educación. Así como la Institución educativa Las Gaviotas, lo que dejaría por fuera de las aulas a más de 6 mil estudiantes.



La ONG Fe y Alegría, a través de misiva, aclarará situación

"Tampoco se desalojará a los estudiantes de estos establecimientos ni ahora, ni en los próximos meses como lo ha querido hacer creer el señor John Jairo Mejía generando alarmas entre la comunidad educativa de manera infundada e irresponsable", señaló la secretaria de educación de Cartagena.



La organización tiene contrato de arriendo con el Distrito hasta el 31 de diciembre.



"Las instituciones educativas que operan en inmuebles de la ONG Fe y Alegría no van a ser desalojadas, ni mucho menos vendidas", sostuvo la funcionaria.



La ONG Fe y Alegría, incluso, a través de una misiva aclarará toda la situación por la que atraviesan los inmuebles donde operan estos establecimientos, y en la que especificará que no hay oferta ni mucho menos cliente particular para la supuesta venta.



En consecuencia, ninguno de los estudiantes de las sedes de los colegios que funcionan en las antigua instituciones de Fe y Alegría va a ser retirado o se le va a impedir que siga su proceso de aprendizaje como lo viene haciendo hasta el momento y seguirá hasta finalizar este año. Sostiene el Distrito.

Están difundiendo versiones alejadas de la verdad

La organización Fe y Alegría, en conversación con la Secretaría de Educación, lamentó que se hayan mal interpretado algunas diligencias de avalúos que se hicieron recientemente y que son de rutina porque se hacen en todos los inmuebles que poseen el país y de manera periódica.



Lo único cierto es que no ha habido venta de los colegios como se ha querido hacer ver. Por demás, entre el Distrito y la organización Fe y Alegría existe un contrato vigente de arrendamiento que vence el 31 de diciembre de este año. Fe y Alegría fue claro con la secretaria de Educación, Olga Acosta Amel, que no hay ni habrá ninguna diligencia de desalojo.



La Secretaría de Educación del Distrito, en consecuencia, lamenta que algunas personas traten de generar pánico difundiendo versiones que están alejadas de la verdad de un proceso que, si bien ha tenido retrasos e inconvenientes, no ha dejado de estar en la agenda de la Administración del alcalde William Dau Chamat.



En virtud de la importancia de estas instituciones para cientos de estudiantes, el Distrito ha explorado y diligenciado alternativas para garantizar una educación digna y de calidad y confía que se surtan los procesos legales que permitan llegar a una salida consensuada y práctica que permita la continuidad del proceso de aprendizaje de esta comunidad.

Cartagena