No paran las historias de turistas que aseguran ser “robados” o “estafados” por cobros excesivos en las playas de Cartagena. Tras conocer el caso de una joven a la que le cobraron $ 250.000 “por servicio”, Julián Alvarado se animó a contar el suyo.



Resulta que, según empezó a relatar, el lunes festivo estuvo con su pareja en las playas de Barú, ubicadas en la capital de Bolívar, con el propósito de disfrutar del puente de San Pedro y San Pablo.

“Pasó un vendedor ofreciendo cangrejos y ostras, me entregó una y me dijo que era un regalo, que era de mal gusto no recibirle el regalo que le ofrecía. Le dije que muchas gracias y me entregó el supuesto regalo”, dijo el joven, quien reside en Bogotá.



Alvarado agregó que, al aceptarle la supuesta muestra gratis, el servidor turístico empezó a desempacar el producto para invitarlo a probar de esta comida de mar.



“Cuando se levantó, dijo que le debía ¡110.000 pesos! Le dije que no tenía ese dinero, mi esposa se metió y dijo que no le iba a pagar nada, que si quería trajera a la Policía, porque no íbamos a pagar absolutamente nada”, sostuvo el turista.



El acuerdo al que llegaron ambas partes

El sujeto insistió, le pidió que le diera 80.000 pesos y, ante la negativa del bañista, le exigía 50.000 pesos hasta que, finalmente, “mi esposa enojada le dio 15 mil pesos y le dijo que se fuera o si no que llamaría a la Policía”.



Este caso es similar al que le pasó a Febe López, la joven que también fue a disfrutar del puente festivo con sus amigas en Playa Blanca y le pasaron cuenta de cobro por 336.000 pesos al incluirle 250.000 pesos “por sentarse en una playa pública”.



CARTAGENA

