Con cierres en el Centro Histórico, Cartagena inicia lucha contra la explotación sexual

La Secretaría del Interior de Cartagena y la Policía Metropolitana realizaron la noche anterior operativos de control a establecimientos de comercio en el Centro Histórico, en medio del Plan Titán 24, propuesto por el alcalde Dumek Turbay.



Durante los operativos se realizaron cierres temporales en cinco establecimientos de comercio que estarían infringiendo el horario de apertura, así como el plan de contingencia y evacuación.



Entre los comercios cerrados está Casa Palmera, una lujosa casa en el barrio San Diego que es alquilada a turistas extranjeros y que ha sido protagonista de escandalosas fiestas con mujeres. Sin embargo, en esta oportunidad fue cerrada por no contar con certificado de Bomberos.

Las decisiones del Distrito

En la Calle del Porvenir- que se ha convertido en un corredor para el ejercicio de la prostitución, la explotación de menores en la mendicidad y la venta y consumo de drogas- fueron cerrados cuatro bares que son fachada para el encuentro de extranjeros con mujeres, como lo ha denunciado la Fundación Centro Histórico, entre ellos: Space, Imperio y La Dolce Vita.



En esta oportunidad, uno fue sellado por no aportar la documentación requerida para su funcionamiento; dos por no contar con plan de contingencia y salidas de emergencia; y uno más por no contar con plan de contingencia y evacuación, ni extintores, ni plan de emergencia.



"El Centro Histórico se perdió. Es común escuchar que el Centro Histórico de Cartagena es tierra de nadie o que es el inframundo y hay que recuperar el Centro Histórico para las familias cartageneras y para ello tenemos que tomar medidas fuertes y medidas de choque", señala el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, sobre el inicio de los operativos del Plan Titán 24, con el busca combatir la inseguridad y los delitos, entre ellos la explotación sexual, uno de los mayores flagelos de la primera ciudad turística del país.



En uno de los establecimientos sellados, el bar La Dolce Vita, los empleados se enfrentaron a las autoridades. Un trabajador fue detenido por irrespeto a la orden policial. Ante la resistencia de los propietarios de los establecimientos de comercio, se hizo necesaria la presencia de la Policía Metropolitana de Cartagena.



"El plan Titán 24 inicia con una intervención puntual en el Centro Histórico, porque el elefante se come a pedacitos, ese elefante es el desorden de ciudad y la anarquía, y por ello iniciamos por el Centro Histórico", añadió el mandatario, que defiende la instalación de vallas en inmediaciones de la Torre del Reloj Público y que son un filtro para que la policía pida documentos a los ciudadanos y revise los antecedentes judiciales de los peatones.



Estos operativos se sustentan en el Decreto 003 de 2024, firmado por el alcalde, y el cual se extenderá hasta el 31 de mayo de 2024.



El principal objetivo del decreto es devolver la seguridad al Centro Histórico, promover el turismo sostenible y combatir el turismo de explotación sexual y la trata de personas.



El mandatario destaca la importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes de flagelos como la explotación sexual infantil y la comercialización de estupefacientes.

Decreto con el que el Distrito busca erradicar la explotación sexual

Prostitución en Cartagena Foto: EL TIEMPO

Las medidas adoptadas, consideradas extraordinarias, y anunciadas por el burgomaestre, el primero de enero en la Plaza de los Coches, abordan aspectos clave para el restablecimiento del orden en el Centro Histórico de Cartagena:



Entre otras, prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas y/o estupefacientes en áreas del espacio público del Centro Histórico.



Se suspende el ejercicio de la prostitución y actividades afines en áreas del espacio público del Centro Histórico. También se prohíbe la venta y/o promoción de servicios sexuales en la zona, así como la promoción de actividades turísticas que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales.

Decreto 003 de 2024 también restringe el ingreso de vehículos particulares y taxis al Centro Histórico, de acuerdo con el Plan de movilidad adoptado por la autoridad de tránsito y transporte distrital.



Se restringe la movilidad de personas en calles específicas y la Plaza de los Coches en horarios determinados. Se prohíbe la permanencia estacionaria de personas y ventas ambulantes en estas áreas.



Se restringe la presencia de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años en el Centro Histórico después de las 20:00 horas, a excepción de aquellos que estén en compañía de sus padres o tutores legales, , para evitar la explotación de menores y jóvenes en la mendicidad.



Se prohíbe la oferta expresa o subrepticia de planes de explotación sexual de menores por parte de prestadores de servicios turísticos. Establecimientos hoteleros deberán informar sobre las medidas del decreto, y agencias de viaje incluirán información en el mismo sentido en su publicidad turística.



El Decreto también otorga facultades a las autoridades para cerrar establecimientos que permitan actividades ilegales y adopta un compromiso de ruta de atención integral, que incluye la implementación de una mesa interinstitucional y diversas acciones para prevenir y abordar casos de explotación sexual y otros problemas derivados de estas medidas.

