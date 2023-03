Cartagena ocupó el puesto 47 en el 'ranking' de las 50 ciudades más violentas del mundo que publica cada año El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.



La capital de Bolívar, con 1.278.829 habitantes, registró, según este listado internacional, 403 homicidios en el año 2022, para una tasa de 31,29 homicidios por cada 100 mil ciudadanos.



Lo anterior lo corrobora la veeduría ciudadana ‘Cartagena Cómo Vamos’ que asegura, con base en registros de Medicina Legal, que en el 2022 se registraron 612 muertes violentas, un 32 por ciento más que las 462 muertes violentas que dejó el año 2021.



En Cartagena los homicidios en 2022 fueron

el 60 por ciento del total de las muertes violentas

Seguridad en Cartagena. Foto: Archivo particular

Cartagena tuvo la segunda tasa de homicidios más alta de todo el país en el 2022 con 35 casos por cada 100 mil habitantes. FACEBOOK

Según la Policía Nacional, durante el 2022 hubo 341 crímenes por sicariato. Es decir casi un hecho sicarial diario, como consecuencia de una creciente guerra entre bandas criminales, en cabeza del Clan del Golfo, por las rutas del narcotráfico y las ollas para el microtráfico.



En Cartagena los homicidios en 2022 fueron el 60 por ciento del total de las muertes violentas. Las muertes en accidentes de tránsito fueron el 25 por ciento; las muertes accidentales el 8 por ciento, y los suicidios constituyeron el 7 por ciento del total de muertes violentas.



Con respecto al 2021, según los análisis de ‘Cartagena Cómo Vamos’, los homicidios aumentaron en un 51 por ciento llegando a 369 casos en 2022. Los suicidios aumentaron en un 58 por ciento; las muertes en accidentes de tránsito aumentaron un 17 por ciento, y las muertes accidentales disminuyeron en un 18 por ciento.

Guerra entre bandas criminales por el narcotráfico

Operativos de la Policía en calles de Cartagena Foto: Policía Nacional

... se ha agravado por el aumento del consumo de drogas, debido al crecimiento de expendios alrededor de los colegios FACEBOOK

En el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, el lugar número uno entre las 50 ciudades más violentas los ocupa Colima (México) donde habitan 330.329 habitantes y presentó 601 homicidios en 2022 para una tasa del 181.94 por cada 100 mil habitantes.



“Cartagena ha visto agravada la situación frente a los homicidios y suicidios del 2021 al 2022: la capital de Bolívar tuvo la segunda tasa de homicidios más alta de todo el país en el 2022 con 35 casos por cada 100 mil habitantes. Antes está Cali con 42 casos por cada 100 mil habitantes, y en tercer lugar está Barranquilla con 28 homicidios por cada 100 mil habitantes; luego siguen Medellín con 15 casos y Bogotá con 13 casos por cada 100 mil habitantes”, señala Eliana Salas Barón, directora de Cartagena Cómo Vamos.



Según la funcionaria, los homicidios en Cartagena tienen como mayor motivación el ajuste de cuentas, con 35 por ciento de casos asociados a esta causa.



“El narcotráfico, la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades, en especial para los jóvenes, son el principal detonante de la violencia en la ciudad. Otros factores son la impunidad y la debilidad institucional para imponer justicia”, agrega Salas.



Las ciudades colombianas que superan a Cartagena en la lista son Cali, en el puesto 32; Santa Marta, en el puesto 37, y Buenaventura que ocupa el lugar 43.

Desigualdad y pobreza generan violencia

Banda de extranjeras explotaba a una niña de 9 años para robar en joyerías del Centro Histórico de Cartagena. La madre de la niña hacía parte de la banda. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@FiscaliaCol⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ las capturó. pic.twitter.com/Virp51BT0s — John (@PilotodeCometas) February 6, 2023

Cartagena es una ciudad con altísimos niveles de informalidad laboral, y el sector turismo no retribuye el ingreso a la ciudad, como o muestra el Dane FACEBOOK

El observatorio contra el delito del Distrito de Cartagena, Cosed, señala que Cartagena ha sido vista siempre como un escenario seguro por su condición turística, pero no lo es.



"Cartagena ha tenido un crecimiento sucesivo de la inseguridad y la violencia en los últimos años. Y se ha agravado por el aumento del consumo de drogas, debido al crecimiento de expendios alrededor de los colegios. Además, el Puerto de Cartagena es hoy, junto con Guayaquil, en Ecuador, los dos puertos más dinámicos para la salida de droga”, señala Fredi Eduardo Goyeneche, director del Cosed.



Según el Cosed, hoy el microtráfico y el narcotráfico en la ciudad está en manos de grupos delincuenciales venidos del centro del departamento de Antioquia y del Urabá, que desplazaron con violencia a los grupos locales.



Pero, según Goyeneche, hay otros factores que generan violencia como el aumento de la pobreza, la desigualdad social y la alta concentración de los ingresos.



“También hay factores socioeconómicos que contribuyen a ese aumento de la violencia en la ciudad: Cartagena es una ciudad con altísimos niveles de informalidad laboral, y el sector turismo no retribuye el ingreso a la ciudad, como o muestra el Dane”, sostiene Goyeneche quien es contundente con el diagnóstico sobra la violencia en el Corralito de Piedra:



“Cartagena no es una ciudad fantástica, es insegura… lo demás es retorica, lo dicen las cifras”.

Cartagena, una ciudad fragmentada

Esta era la banda de extranjeras que instrumentalizaba a una niña de 9 años para robar. Las capturaron tras robó a joyería en el Centro Histórico de Cartagena. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ ⁦⁦@FiscaliaCol⁩ pic.twitter.com/QTghkwwHRC — John (@PilotodeCometas) February 6, 2023

Social y económicamente la ciudad siempre ha estado fragmentada. Igual sucede con fenómenos delincuenciales: la violencia intrafamiliar y los homicidios se concentran en los barrios de mayor pobreza FACEBOOK

Pero si la violencia se ha disparado en el Centro Histórico con atracos a mano armada y robos registrados en video, en el llamado cinturón de pobreza histórica de la ciudad conformado por los barrios ubicados entre el cerro de la Popa y la Ciénaga de la Virgen, como Olaya Herrera, San Francisco, La María, Candelaria, entro otros, los violentos imponen ley.



“Los espacios de informalidad como las comunas 4, 5 y 6 concentran, además de la informalidad laboral, elevados niveles de desescolaridad, mayor número de pandillas y mayor número de delitos sexuales. Hay una correlación de los territorio con mayor pobreza y elevadas cifras de violencia con delitos como el homicidio”



Cartagena de Indias es una ciudad fragmentada y no solo geográficamente o porque se haya construido sobre islas que fueron comunicadas con puentes y rellenos.



“Social y económicamente la ciudad siempre ha estado fragmentada, e igual sucede con los fenómenos delincuenciales: la violencia intrafamiliar y los homicidios se concentran en los barrios de mayor pobreza; mientras que los hurtos a residencias son más comunes en los barrios de estrato 4,5 y 6, y ahora el Centro Histórico es blanco del aumento de hurtos a personas”, sostiene Goyeneche.





