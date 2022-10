Del 7 al 17 de octubre se llevará a cabo la semana de receso académico en

Colombia, y Cotelco calcula un 68 por ciento de ocupación hotelera para esta temporada.



Para erradicar las estafas en las playas, La Corporación de Turismo de Cartagena, Corpoturismo, está capacitando a los operadores turísticos, especialmente en Playa Blanca, en el respeto por el turista y el cobro justo de alimentos y servicios.



(Además: Onda tropical llega al Caribe: así está la situación en La Guajira)

Video: Cotelco calcula un 68 por ciento

de ocupación hotelera para esta temporada

Martha Lucia Noguera, directora de ⁦@CotelcoCtg⁩, calcula en un 68 por ciento la ocupación hotelera en l semana de receso escolar. ¡bienvenidos a Cartagena! ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ pic.twitter.com/bNjkia8Qeu — John (@PilotodeCometas) October 7, 2022

En Playa Blanca también se han adelantado jornadas de

capacitación a operadores de turismo con el fin de garantizar un servicio

de calidad y visibilidad en los precios. En general nos hemos preparado

muy bien y seguimos trabajando para brindar a quienes nos visitan, las

mejores experiencias”. Natalia Bohórquez, presidente de Corpoturismo.



El Distrito ofrece una agenda cultural muy diversa de la mano del Teatro Adolfo

Mejía, obras de teatro, Festiguitarras, entre otros.



"Con los operadores de turismo nos hemos sintonizado para promover la oferta en recorridos por los sitios históricos de la ciudad y las opciones que

tendremos en experiencias de naturaleza, avistamiento de aves, tour por

los manglares, tours gastronómicos y disfrute de playas", señala Natalia Bohórquez, presidente de Corpoturismo.



El Distrito estima la llegada de más de 75.000 pasajeros vía aérea procedentes

de Bogotá y Medellín principalmente.



(Le puede interesar: Cabaña turística en Taganga robaba más de dos mil millones de pesos en luz)



Paralelo al turismo nacional, en el marco de la temporada de cruceros, la ciudad

recibirá durante esta semana la visita de tres recaladas con un

aproximado de 6.000 turistas provenientes de distintas partes del mundo.



“Esto constituye sin duda un reto muy grande para el sector, con miras a

brindar a nuestros visitantes una experiencia que quieran repetir, pero

también representa un gran aporte a la economía local”, agrega la presidente de Corpoturismo.

Recomendaciones del Distrito para

que los viajeros no se dejen engañar

⁦@CorpoturismoCTG⁩ está capacitando a operadores turísticos de #PlayaBlanca para un cobro justo de alimentos y servicios y no alejar a los viajeros del mundo #Cartagena ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ pic.twitter.com/rKyxc6AtKU — John (@PilotodeCometas) October 7, 2022

trabajemos juntos por

un turismo responsable. Mostremos nuestra

mejor cara y que los resultados posteriores reflejen el gran trabajo que gestando por una reactivación económica

favorable para la ciudad FACEBOOK

TWITTER

Desde la Corporación de Turismo queremos recordar las

recomendaciones que deben tener en cuenta los turistas para que su

experiencia en la ciudad sea favorable:



1- Verifique siempre que los productos o servicios que compre o adquiera provengan de operadores formales y que cuenten con su RNT vigente.



2- Consulte siempre el precio de los productos o servicios antes de

consumirlos, si no es visible mejor no consuma ahí.



(Le puede interesar: Presupuesto de Cartagena para el 2023 se proyecta en $2.8 billones)



3- NO acepte pruebas gratis de ningún producto o servicio.



4- La explotación sexual comercial y la trata niñas, niños, adolescentes,

mujeres y población LGBTI es un delito y se paga con cárcel,

denuncie: 141 y 122 #LaMurallaSoy yo.



"Hacemos un llamado a las autoridades, operadores de turismo, agencias, hoteles,

transportadores, y en general a la ciudadanía, a que trabajemos juntos por

un turismo responsable en esta temporada, que mostremos nuestra

mejor cara y que los resultados posteriores reflejen el gran trabajo que se

ha venido gestando desde el sector por una reactivación económica muy

favorable para la ciudad", explica Bohórquez.



5- En caso de presentarse alguna situación que atente contra su

integridad o algún intento de estafa, DENUNCIE formalmente a

través de los canales habilitados para ello:



www.adenunciar.policia.gov.co , línea 123 y 3156942466 de la Policía

Nacional de Turismo, y en los centros de atención al turista, CAT, ubicados en Muelle de la Bodeguita, Bocagrande y Aeropuerto.



Cartagena