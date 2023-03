La operación de Transcaribe en Cartagena inició este miércoles con bloqueos en el Patio Portal y algunas estaciones debido a los cambios en los recorridos para algunas rutas.



Desde Transcaribe informan que hay bloqueos en la entrada de Patio Portal por parte de usuarios, lo que tienen represada la flota y hay retrasos.



El cambio de rutas fue un plan de contingencia de la gerencia de Transcaribe ante la posible terminación del sistema de recaudo a partir de las 0 horas de este primero de marzo.



En las próximas horas el recaudo será manual

La gerencia del concesionario Colcard, responsable del recaudo, manifestó que, a pesar de la decisión de su proveedor Dataprom, los usuarios podrán seguir accediendo al sistema con su Tarjeta Transcaribe hasta que la memoria de los equipos lo permita.



En las próximas horas, una vez ya no sea tecnológicamente posible continuar con el uso de la tarjeta, se pondría en marcha el protocolo de recaudo manual con tiquetes de papel, lo cual sería anunciado previamente por la empresa de transporte, señala la gerencia de Transcaribe.



"La situación puede presentarse con el sistema de recaudo, si bien Transcaribe ha venido sosteniendo reuniones con los socios de Colcard para una terminación anticipada del contrato de mutuo acuerdo, el proveedor y socio Dataprom ha planteado la posibilidad de sus pender el servicio de recaudo desde las 0 horas de este miércoles primero de marzo", anunciaba anoche la gerencia del sistema en rueda de prensa.



No es la primera vez que Dataprom amenaza con una parálisis, de hecho ya había pasado y el Distrito, como medida emergente, permitió que la gente usara el servicio de forma gratuita por varias horas.



"Dado que la relación contractual del sistema es con Colcard y no con Dataprom, y el contrato tiene por obligación contar con un plan de contingencia, la idea es tener un plan de contingencia", señaló Mauricio Hernández gerente suplente de Transcaribe.



Hoy el sistema tienen deudas por 45 mil millones de pesos.



"Las finanzas fueron saneadas gracias al Distrito, por intermedio de la Secretaría de Hacienda, y al Concejo, estamos adelantando conversaciones con los operadores del sistema y la continuidad del sistema está garantizada", señaló Hernández.



