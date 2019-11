Cartagena aún no tiene los recursos para el alumbrado navideño

A pocos días de iniciar la temporada más alta del año en materia turística, Cartagena de Indias no tiene los recursos, ni un proyecto claro para el montaje de los alumbrados navideños, la mayor atracción de los visitantes al corralito de piedra.



El proyecto para la iluminación de 42 puntos de la ciudad vale 13 mil millones de pesos y está en manos de la empresa Gensa, cuyo mayor accionista es el Gobierno Nacional (90 por ciento a través del Ministerio de Hacienda) pero Gensa está a apunto de liquidar el contrato.

Los primeros 2.450 millones de pesos los debe aportar la Unión Temporal Concesionario Alumbrado Público de Cartagena, como lo ha hecho siempre según un convenio firmado en 1998. Pero este año no han girado los recursos. Y el Distrito espera que haga el giro esta semana.



La otra solución es con la empresa privada, pero todavía nadie levanta la mano.

El Distrito busca en la empresa privada para alumbrar 42 puntos emblemáticos de la ciudad, no sólo en el Centro Histórico sino también en barrios populares. Foto durante la navidad del 2018 Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“A raíz de la intervención de Electricaribe no se pudo seguir montando con ellos el alumbrado, por ello se suscribió un convenio con Gensa, para que hiciera la gestión comercial suministro, instalación y montaje. Los recursos (2.450 millones de pesos) salen de la actual concesión, que a la fecha no los han girado”, le dijo a EL TIEMPO Pedrito Pereira Caballero, alcalde encargado de Cartagena.



Según el mandatario, a Gensa se le propuso el pago, inicialmente, en 10 cuotas pero no aceptó; luego se le propuso el pago en tres cuotas pero la empresa tampoco aceptó.



Gensa, que está en el sector eléctrico desde 1993, exige el pago total del proyecto por parte de la administración saliente, pues no quiere tener que cobrarle después a la nueva admiración en manos de William Da.



Además, porque el convenio suscrito entre la Unión Temporal Concesionario Alumbrado Público de Cartagena y el Distrito vence en enero próximo.

A raíz de la intervención de Electricaribe no se pudo seguir montando con ellos el alumbrado, por ello se suscribió un convenio con Gensa, para la gestión comercial, suministro e instalación ... FACEBOOK

TWITTER

Hoy Gensa dice que ya no hay tiempo para hacer la inversión y adelantar el montaje del alumbrado navideño para la Ciudad Heroica.



El Distrito busca afanosamente en la empresa privada, quien se meta la mano al bolsillo para alumbrar 42 puntos emblemáticos de la ciudad, no sólo en el Centro Histórico y sus inmediaciones, sino también en parques y vías de los barrios populares.



Pero desde la entrante administración del alcalde electo William Dau tienen otra visión.



Armando Córdoba, excandidato a la alcaldía y hoy mano derecha de Dau, en el empalme con la saliente administración, por ejemplo critica el hecho de que en Bogotá, más grande que Cartagena, su alumbrado navideño cueste $ 8.000 millones, "acá hicieron un contrato por $ 13 mil millones para alumbrado navideño y ante la llegada de William Dau a la Alcaldía lo frena. Puro sobrecostos...", dijo Córdoba en su cuenta de Twitter.



Señalamiento que rechaza el alcalde Pereira quien sostiene que del Distrito no saldrá ni un centavo para los alumbrados navideños.



Una de las primeros llamados que hizo el recién electo Dau Chamatt al saliente mandatario fue que no le dejara la ciudad endeudada.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas