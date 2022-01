El departamento administrativo Distrital de Salud, Dadis, reporta que en los últimos días una aumento en la positividad Covid por PCR en Cartagena del 5,1 por ciento, hace 5 días, a 7,3 por ciento, a corte del primero de enero del 2022, aumentando en 2,1 por ciento.



(Además, En video: indignación en Cartagena por menores de edad consumiendo alcohol)

planes de contingencia en clínicas y hospitales

Ante la circulación de la variante Ómicron en la ciudad, donde ya fueron reportados tres casos de viajeros que ingresaron por el Aeropuerto, y el aumento de nuevos casos activos de Covid19, la directora del Dadis Johana Bueno Álvarez, anunció que se han extremado los controles y la vigilancia comunitaria y marítima, concentrándose principalmente en el aeropuerto Rafael Núñez y el Puerto Marítimo de Cartagena, de igual manera se ha intensificado la vigilancia genómica (identificación de nuevas variantes).



El Dadis activó los planes de contingencia en clínicas y hospitales debido a la velocidad de contagio de Ómicron, según el organismo sanitario del distrito, a corte de 1 de enero la ciudad cuenta con una disponibilidad de 143 camas UCI para adultos.



(También: Capturan a mujer que atacó a mordiscos a su hijo de 8 meses en Barranquilla)



El departamento de salud ha reforzado las campañas de vacunación, alcanzando el 1.403.425 de dosis aplicadas, hasta el momento 620.640 personas han completado su esquema de vacunación, alcanzando el 59% del total necesario para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Los barrios que concentran el

mayor número de casos activos

"Pese al aumento de contagios, no se ha modificado la tasa de mortalidad, la cual se mantiene por debajo del umbral de riesgo bajo y no se ha presentado colapso de la red hospitalaria", señala Johana Bueno, directora del Dadis.



(Le puede interesar: Fuertes aguaceros causaron inundaciones y deslizamientos en Suárez, Cauca)



Los barrios que concentran el mayor número de casos activos son:



Bocagrande 47,

Manga. 33

Castillagrande 24

Crespo. 22

Pie de la Popa 21

Ternera 10



La directora del Dadis llama a los ciudadanos acudir a los puntos de vacunación toda vez que hay suficientes biológicos, además reiteró el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y a mantener las medidas de autocuidado y distanciamiento social.

Cartagena

Más noticias en Colombia

Corralejas dejan 19 heridos y 3 animales muertos en Caucasia, Antioquia

'La diferencia con el Grupo Niche fue de presupuesto': Corfecali