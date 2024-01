Cartagena: aumentan pasajeros de vuelos internacionales, pero se reducen nacionales

La joya turística de Colombia destacó nuevamente en la oferta internacional al ser reconocida en los premios 'Travellers' Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor 2024'.



Este portal especializado resalta la belleza y atractivos de la ciudad así como su importancia económica, ya que el turismo desempeña un papel crucial en su desarrollo y proyección global.



(Además: Fiscal anunció llegada de 17 fiscales especializados contra el hampa para Cartagena)

El alcalde pide la unión entre el sector público,

privado y otros actores de la ciudad

Facebook Twitter Linkedin

Oceanario de islas del Rosario en zona insular de Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Según el análisis de Cartagena Cómo Vamos sobre el balance del 2023, se revelan cifras significativas que reflejan tanto avances como desafíos para la industria turística de la Heroica.



Según la Corporación de Turismo (Corpoturismo), los vuelos internacionales trajeron a Cartagena a 624 mil pasajeros en 2023, marcando un aumento del 35 por ciento en comparación con el año anterior, cuando se registraron 461 mil llegadas. La apertura de 4 nuevas rutas internacionales, elevando el total a 14, contribuyó a fortalecer los lazos de la ciudad con turistas extranjeros.



(También: Así adquirió el Distrito el primer coche eléctrico que ya rueda por Cartagena)



Sin embargo, en el ámbito nacional, se experimentó una disminución del 18% en la llegada de pasajeros, descendiendo de 3 millones en 2022 a 2 millones 500 mil en 2023.

La ocupación hotelera también evidenció

una baja, alcanzando el 68 por ciento

Facebook Twitter Linkedin

Cartagena, playas de Islas del Rosario Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Este fenómeno se atribuye a la salida de aerolíneas de bajo costo del mercado colombiano, así como a factores económicos como la persistente inflación y la desaceleración económica, que afectaron los ingresos de los hogares, disminuyendo la capacidad para destinar recursos al turismo interno.



(Vale la pena leer: Palenqueras que protagonizaron pelea en Centro Histórico de Cartagena 'firmaron' la paz)



La ocupación hotelera también evidenció una baja, alcanzando el 68 por ciento entre enero y octubre de 2023, lo que representa una disminución de 4 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. El auge de plataformas de alojamiento como Airbnb compite directamente con la oferta de hoteles tradicionales, ofreciendo opciones de alojamiento más económicas y flexibles.

En contraste, el turismo por vía terrestre experimentó un aumento del 17% en 2023, con 1.3 millones de llegadas, superando los 1.1 millones registrados en 2022. Este incremento puede indicar una preferencia por viajes más cortos y accesibles en respuesta a las condiciones económicas.



(Le puede interesar: Cartagena: Defensoría dice que no se adoptaron medidas para frenar ola de violencia)



En términos laborales, el sector turístico, principalmente vinculado a alojamientos y restaurantes, destaca en Cartagena, representando el 11% de los ocupados, en comparación con el promedio nacional del 7%. Sin embargo, la ciudad enfrenta desafíos en otras áreas cruciales para el turismo, como el comercio y el transporte.

Facebook Twitter Linkedin

Cartagena: Turistas en Playa Blanca Foto: John Montaño / EL TIEMPO

El alcalde Dumek Turbay pide la unión entre el sector público, privado y otros actores de la ciudad para fortalecer la oferta turística y cultural, aumentar la demanda, y dinamizar la economía local para beneficio de la comunidad.



La belleza de Cartagena es innegable, y su potencial turístico requiere esfuerzos conjuntos para superar los obstáculos y mantener su estatus como un destino imperdible.

Más noticias en Colombia

Cartagena