Asobares Cartagena rechaza horarios propuestos por alcaldía para temporada navideña

Las directivas de Asobares Cartagena han expresado un enérgico rechazo al borrador del decreto de medidas de seguridad y convivencia propuestas por la alcaldía para la temporada de Navidad, Fin de Año y Año Nuevo.



Alejandro Sarasti, miembro de la directiva de este gremio, se opuso a los horarios específicos propuestos para diferentes tipos de establecimientos nocturnos en la ciudad.



Decreto de horarios podría estimular la clandestinidad

Estas prohibiciones y restricciones traen como consecuencias la clandestinidad de las actividades que escapan de todo tipo de controles, inspecciones y la vigilancia por parte de las autoridades FACEBOOK

Uno de los puntos fundamentales de la oposición se relaciona con una orden judicial que prohíbe la restricción de horarios, según Sarasti.



"Nuestra posición como gremio es de rechazo, teniendo en cuenta que existe una orden judicial que impide la restricción de horarios. Lo consideramos grave porque pasa por encima de la decisión de un juez", expresó el empresario.



Además, Sarasti señaló que las restricciones propuestas podrían tener un efecto negativo al fomentar la clandestinidad de las actividades en lugar de regularlas adecuadamente.



"Estas prohibiciones y restricciones traen como consecuencias la clandestinidad de las actividades que escapan de todo tipo de controles, inspecciones y la vigilancia por parte de las autoridades", indicó.



La directiva de Asobares Cartagena enfatizó su compromiso de proporcionar espacios seguros y legales para todas las personas que se benefician de estas actividades.



Argumentaron que la industria de bares y discotecas brinda empleo a muchas personas durante todo el año, y aun más para esta temporada, y es fundamental garantizar que las medidas no perjudiquen a aquellos que operan de manera legal y cumplen con los requisitos.



Además, Sarasti resaltó que durante la temporada alta, la fuerza laboral de la industria se incrementa significativamente, generando un aumento del 40 al 50 por ciento en el empleo.



Sarasti subraya la importancia económica de la industria de bares y discotecas en Cartagena.



Por último, el líder de Asobares Cartagena lamentó la falta de socialización por parte de la Secretaría del Interior con respecto a estas medidas. Según su declaración, se enteraron de las propuestas a través de las redes sociales y las noticias, sin que se tuviera en cuenta la opinión y la experiencia de los miembros de Asobares Cartagena en la elaboración de estas medidas.

Cartagena de noche Foto: iStock

Atención estos serían los horarios de la rumba en Cartagena

El borrador del decreto propone horarios específicos para diferentes tipos de establecimientos desde la expedición del decreto hasta el 21 de enero de 2024.



Bares, gastrobares, discotecas, entre otros, tendrán un horario de 10 a.m. a 3 a.m., extendiéndose hasta las 4 a.m. en ciertas fechas. Casas de alquiler para eventos, salones de recepciones, y otros establecimientos tendrán un horario similar.



Restaurantes operarán desde las 5 a.m., pero la venta de bebidas alcohólicas será de 8 a.m. a 2 a.m., extendiéndose hasta las 4 a.m. en fechas específicas. Tiendas y licorerías tendrán horarios de venta de bebidas alcohólicas más restringidos, limitados hasta la 1 a.m. en fechas especiales.



El propietario o responsable de cualquier establecimiento que infrinja las restricciones será sujeto a medidas correctivas establecidas por la ley, sin perjuicio de otras sanciones aplicables. La directiva de Asobares Cartagena espera que las autoridades reconsideren estas restricciones en consulta con el gremio, buscando un equilibrio entre la seguridad pública y el funcionamiento normal de la industria nocturna.

