Así fue la visita de la directora ejecutiva de ONU-Habitat a Cartagena

Dentro de su gira por Colombia, la Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, visitó Cartagena acompañada del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.



El funcionario colombiano, en compañía del alcalde de la ciudad, William Dau, enseñó las intervenciones realizadas a las viviendas de algunos hogares de escasos recursos a través del programa Casa Digna Vida Digna (CDVD) en el barrio San José de los Campanos.



Es la tercera vez que la directora ejecutiva de ONU-Habitat visita América Latina y por primera vez Colombia.



En esta oportunidad la Sra. Sharif participará en la Asamblea General de MINURVI y aprovechó para conocer de primera mano las políticas y esfuerzos del Gobierno del presidente Iván Duque para que miles de familias que viven en déficit cualitativo en sus viviendas, tengan acceso a una vivienda digna con servicios básicos de calidad, según los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana.



“Es un honor para nuestro país que la directora Maimunah Mohd Sharif nos haya acompañado en este recorrido para conocer de primera mano cómo con nuestro programa CDVD le estamos cambiando la calidad de vida a miles de hogares, que, si bien contaban con un techo propio, no tenían los recursos necesarios para mejorar las condiciones de sus viviendas”, dijo Malagón.



Según el Ministro, CDVD reconoce que hay más de 3 millones de familias colombianas que, aunque tienen un techo propio, carecen de unidades sanitarias y cocinas óptimas, tienen pisos de tierra o los techos no están en condiciones dignas.

La líder de ONU Hábitat firmó acuerdos en Cartagena Foto: Distrito de Cartagena

"Esto ayuda a que los hogares salgan de la pobreza multidimensional; incluso, con la vivienda arreglada, muchos emprenden algún negocio", explicó el Ministro Malagón, quien destacó la visita a Colombia de Maimunah Mohd Sharif.



“Son más de 116 mil familias quienes se han beneficiado de los mejoramientos de vivienda. Estamos hablando de adecuación de pisos, paredes, reparación de cubiertas, cocina, baños, conexiones intradomiciliarias, instalación de puertas, ventanas y mantenimiento de fachadas”, enfatizó Malagón.



En Cartagena, junto con la Alcaldía Mayor de la ciudad, se realizarán en total 1.800 mejoramientos de vivienda en cuatro barrios vulnerables de la ciudad. A la fecha son 400 mejoramientos terminados y los restantes se encuentran en inicio de obra, informó la cartera de vivienda.



Intercambio de conocimientos

Por su parte, la directora de ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, anotó que “queremos continuar el desarrollo desde una perspectiva local que pueda conectar la oferta de empleo y así abordar un desarrollo integral. Creo que es un ejemplo de cómo la vivienda de calidad debe pensarse como un derecho humano fundamental para la prosperidad de todos y todas”.



El programa CDVD fue una de las razones que le valió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el premio 'Pergamino de Honor', entregado por ONU-Habitat en el año 2020, en el marco de la celebración del Día Mundial del Hábitat. El galardón reconoce el liderazgo en el desarrollo de la política urbana, la promoción de la vivienda y las ciudades sostenibles.



Además, el alcalde de la ciudad, William Dau Chamat, firmó con Elkin Velásquez, director regional para América Latina y el Caribe de ONU Hábitat, y con la presencia de Mohd Sharif, una carta de intención para el intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades que promuevan una planeación y gestión sostenible a mediano y largo plazo en el Distrito.



El acuerdo contempla la colaboración y el trabajo conjunto en el desarrollo e implementación de políticas urbanas adecuadas; fortalecimiento de la gobernanza urbana; revitalización urbana integrada y con miras al largo plazo de la planificación y el diseño urbano territorial; y la constitución de marcos e instrumentos de financiación eficaces, innovadores y sostenibles.

