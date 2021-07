6 islas de Cartagena son los primeros territorios vacunados totalmente

En la zona insular de Cartagena han sido vacunados contra el coronavirus 8.883 habitantes de 11 corregimientos.



Durante 10 días fueron inoculadas, al ciento por ciento, seis poblaciones: Ararca, Barú, Islas del Rosario, Isla Múcura, Islote de Santa Cruz y Punta Arena, según el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis.



No obstante, el plan de vacunación diferencial para la Cartagena afro, ordenado por el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, no incluyó a las poblaciones de Leticia y Recreo, asentadas a orillas del Canal del Dique.



Primeros territorios del país vacunados totalmente

En el caso de Punta Arena, el plan de acción indicaba que la población objeto de vacunación eran 220 personas mayores de 18 años, según las bases de datos suministradas por los generadores de información.



Sin embargo, el Dadis encontró un número mayor de personas a inmunizar y, en compañía de las IPS Vacunadoras, se amplió esta cobertura.



“En la medida que las bases de datos varíen, nuestro plan de acción se ajustará para garantizar esta dosis de esperanza a cada uno de los habitantes que así lo requiera”, señaló Ana Margarita Sánchez, coordinadora del Plan Nacional de Vacunación del Dadis, quien agregó que el objetivo primordial es que toda la población isleña sea inmunizada.



En el corregimiento de Ararca, donde el plan de acción indicaba 789 personas a vacunar, terminaron aplicando un total de 855 dosis. Igual sucedió en las Islas del Rosario, donde la meta inicial eran 483 personas y se inmunizan 735.



En Isla Fuerte gran parte de la población se negó a aplicarse el biológico ante la falta de un centro de salud al cual recurrir ante posibles reacciones adversas de la vacuna.



“Fue necesario un proceso de sensibilización de la ESE Cartagena de Indias a los líderes comunitarios sobre la protección que ofrece la vacuna contra el virus y otros beneficios relacionados. En principio, sólo 90 personas aceptaron aplicarse la vacuna, pero gracias a ese trabajo de socialización, la cifra aumentó a 195.” Señaló Sánchez.



Vacunación es solo para nativos de las islas

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) aclaró que la vacunación masiva que se adelanta en la zona insular de Cartagena es solamente para los nativos.



El pronunciamiento lo realizó el Dadis luego de conocer que presuntamente algunas personas que viven en el área urbana de la capital de Bolívar estarían aprovechando la unificación de fases y etapas para viajar a las islas y recibir el biológico.



Así va la vacunación en las islas

Ararca: 855 dosis aplicadas

Barú: 1.578 dosis aplicadas

Caño del Oro: 1.150 dosis aplicadas

Isla Fuerte: 195 dosis aplicadas

Islas del Rosario: 735 dosis aplicadas

Islote de Santa Cruz e Isla Múcura: 385 dosis aplicadas

Punta Arena: 450 dosis

Santa Ana: 2.535 dosis aplicadas

Tierrabomba: 1.000 dosis aplicadas



