Suspenden intervención en Baluarte San Lorenzo, en Cartagena

Autoridades suspendieron una intervención que se realizaba sin autorización en el Baluarte San Lorenzo de Cartagena. Los trabajos fueron reportados debido a una inspección que realizaba la Escuela Taller Cartagena de Indias.



(Lea también: Más jóvenes velarán por el patrimonio de Cartagena).

La intervención, realizada donde funciona el establecimiento La Casa de la Cerveza, no contaba con el aval del Ministerio de Cultura ni del Comité Técnico de Patrimonio Distrital.



“Nos dimos cuenta de que se adelantaban unas intervenciones que no habían sido informadas a la Escuela Taller y de manera inmediata procedimos a solicitar a la Casa de la Cerveza mediante un oficio, que por favor nos hicieran llegar los permisos de la intervención que otorga normalmente el Ministerio de Cultura y el Comité Técnico de Patrimonio Distrital. En ese oficio les pedimos que suspendieran las obras si no contaban con dicho permiso”, manifestó Rafael Cuesta, director de la Escuela Taller, a 'Caracol Radio'.



Seguido de ello, la institución encargada de la administración de las fortificaciones en Cartagena le informó al Ministerio y al Comité de Patrimonio sobre lo sucedido. Allí se solicitó una intervención de primeros auxilios.



“Encontramos que estaban haciendo el desmonte de una estructura metálica que es una estructura contemporánea que se instaló en una intervención que se le hizo al fuerte en el 2005. También se le hizo el retiro de unos elementos en madera que estaban en muy mal estado”, puntualizó Cuesta.



Actualmente, la Casa de la Cerveza, o Rancho de Jonás como se encuentra registrado jurídicamente, tiene el beneficio de aprovechar económicamente el baluarte. Sin embargo, se encuentra en un proceso jurídico con la Escuela Taller por la restitución del bien de interés cultural.

Facebook Twitter Linkedin

Fuerte de San Sebastían del Pastelillo en Manga Foto: John Montaño

En 2010 la Sociedad de Mejoras Públicas le arrendó el conocido reducto de Cartagena a esta empresa. Y, posteriormente, en 2016 la Escuela Taller inició un proceso de "controversias contractuales" para pedir la restitución del baluarte.



En primera instancia el juez declaró incumplimiento del contrato por parte de la Casa de la Cerveza, según contó Cuesta. El establecimiento apeló la decisión y por ahora están a la espera de la decisión en segunda instancia.



(Además: Polémico comodato de un fuerte en Cartagena por casi un siglo a un privado).



La polémica se da, semanas después de que en la misma muralla de Cartagena se adelantara una intervención sin permiso que llegó a afectar el patrimonio de la edificación.



Se trata del trabajo de pintura realizado por el Club de Pesca en el el cordón de piedra que conforma el fuerte San Sebastián del Pastelillo. La fortaleza de piedra de más de cuatro siglos de historia fue intervenida sin ninguna autorización. Por lo que las autoridades le exigieron al Club restaurar los daños causados al patrimonio.

Más noticias

La versión en inglés de 'La plata', de Diomedes, que se hizo viral en redes

Nueve lugares del mundo donde le pagan por irse a vivir allí

Pareja se hizo prueba de ADN por diversión, pero el resultado los devastó

Tendencias EL TIEMPO