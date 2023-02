El ciudadano alemán Jurgen Roland Franza elevó una demanda ante la Fiscalía General de la Nación, en Cartagena, tras un presunto episodio de inseguridad con unos delincuentes, los cuales incluso lo agredieron físicamente y lo dejaron sin ropa.



“El día 8 de febrero del 2023, siendo las 6 p. m. llegué a la ciudad de Cartagena, proveniente de Alemania. Tomé un taxi en el aeropuerto Rafael Núñez con destino a un hostal en Getsemaní”, inicia su relato ante la Fiscalía, este extranjero.



“El taxi se llevó mis maletas, luego en el barrio Getsemaní tomé una mototaxi. Me llevó a un barrio por los lados del Pie de la Popa. El mototaxista me agredió físicamente con fuertes golpes por la espalda, dejándome morados por todas partes. Este sujeto tomó una piedra para darme golpes en la cabeza. Este mototaxista hurtó dos celulares marca Nokia, me quitó mis zapatos, se llevó 4.000 euros, y se llevó mi ropa”, relata el hombre domiciliado en el hostal ‘La Antigua’ del barrio Getsemaní.



El caso lo lleva la Fiscalía 54 local, de la unidad de intervención temprana de entradas- Cartagena.



“De las mano del mismo coronel Henry Leal, comandante operativo, quien nos alertó a las 10:30 pm, de ese día 8 de febrero, que en un taxi se habían quedado olvidados un bolsito pequeño con un pasaporte, dinero en efectivo (plata colombiana), una tarjeta de crédito, y una libreta de contactos. Por tratarse de una hora pico le señalamos que debía ir la persona que denuncia hasta el aeropuerto para entre todos revisar las cámaras de seguridad, pero el coronel me aseguró que el señor no hablaba español, luego no tuvimos más contacto”, relata Frank Sánchez, presidente del sindicato de taxis de Cartagena, Sincontaxcar.

