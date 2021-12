'Militarizar el Centro Histórico de Cartagena no es posible', William Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau, le salió al paso a las peticiones de la Fundación `Somos Centro Histórico' que solicita militarizar la ciudad amurallada para la temporada de fin de año, ante el aumento desbordado de la prostitución en bares y calles, la llegada de bandas delincuenciales del interior del país, y el crecimiento del tráfico de drogas.



"Militarizar el Centro Histórico de Cartagena no es posible. No podemos poner un Policía por cada ciudadano. Y la Armada Nacional no tiene funciones policivas, está para enfrentar a la guerrilla en el monte. Y ya tenemos una estrategia contra la criminalidad en la ciudad", dijo Dau, precisamente en la presentación del plan para la seguridad de la ciudad durante diciembre y enero.



El mandatario explicó que 500 hombres más de la Policía Nacional reforzarán la seguridad en Cartagena durante la temporada turística de diciembre. Ellos se sumarán a los 2.000 agentes con que cuenta la ciudad.



Según cifras de la Corporación de Turismo de Cartagena, Corpoturismo, este fin de año la ciudad alcanzará una ocupación hotelera de entre el 85 y 100 por ciento.



“Los compromisos que tiene la policía con la ciudad es aumentar el pie de fuerza y la inteligencia para enfrentar los delitos que más nos están aquejando que son el hurto a personas, y el homicidio. Este es un proceso en el cual además va a estar involucrada la Armada Nacional, Fiscalía, órganos de control y la administración Distrital”, agregó David Múnera, Secretario del Interior de la ciudad.



El funcionario aseguró que se fortalecerán los operativos en toda la zona turística y en las playas del norte de la ciudad para combatir la explotación sexual de menores y el tráfico de drogas.



“Esta navidad, ya lo han dicho los gremios, será la de mayor número de visitantes en su historia, la ciudad va a tener un gran volumen de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, y vamos a garantizarles las seguridad”, agregó Múnera.

Prostitución en el Centro Histórico de Cartagena Foto: Fundación Somos Centro Histórico

Prostitución y tráfico de drogas

"El Centro Histórico está invadido por organizaciones del microtráfico, prostitución, explotación sexual de menores de edad, robos, inseguridad, riñas, invasión del espacio público con todo tipo de economía informal, contaminación auditiva, en fin, los problemas de convivencia ciudadanas y orden público están disparados", señala la Fundación Somos Centro Histórico, en comunicado de prensa.



Según esta agremiación de vecinos, "De nada sirve más presencia de policías sino hay un verdadero ejercicio de la autoridad que meta en cintura todas estas situaciones caóticas que van en contra de las normas de convivencia ciudadana y desarrollo económico sostenible".

Cartagena

