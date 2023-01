Pedro Obrían, camarógrafo del noticiero CMI, resulto herido a manos de del cuerpo especial de Policía Goes, durante un operativo en establecimiento comercial del barrio Olaya Herrera en Cartagena.



“Estaba grabando, intentando grabar, con mi celular, ejerciendo mi derecho a la libre expresión por un mal procedimiento que ellos estaban haciendo en un establecimiento público, pero una persona del grupo goes me pega con su arma de dotación en la cabeza”, señala el comunicador en un video que es viral en redes sociales.



El hecho se presentó el pasado lunes 2 de enero a las 10:45 de la noche.



Como resutado de la agresión, el joven

fue intervenido con cinco puntos en la cabeza

El operativo de la Policía se llevó a cabo en el barrio Olaya Herrera, sector ‘La Arrocera’, a donde las autoridades policivas habrían llegado ante un llamado de la comunidad por exceso de ruido.



“Por requerimiento ciudadano se alerta a la patrulla del cuadrante sobre un caso de exceso de ruido y alteración de la tranquilidad. Al llegar al lugar de los hechos, la patrulla solicita apoyo del Goes 'Grupo de Operaciones Especiales', para verificación y registro de los asistentes con el fin de suspender las actividades que alteraban la convivencia”, señala la Policía Nacional, que rechazó el ataque al comunicador y prometió una investigación al respecto.



Pero Obrían fue más allá y relató que su agresor uniformado le arrebató el celular y lo partió contra el suelo, y además le habría apuntado con su arma de dotación en la cabeza.



“Los uniformados que atienden el caso proceden a intervenir este lugar que tiene en su interior según lo informan los uniformados (Licor, sillas, mesas, con características similares a un establecimiento). Es de aclarar que, por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, se apertura Indagación Preliminar por parte de la oficina de control disciplinario interno de la Mecar, para establecer cómo fueron los hechos”, añaden las autoridades.



Cartagena