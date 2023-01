El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, rechazó las agresiones y amenazas de las que fueron blanco un grupo de agentes de tránsito cuando realizaban un operativo de mal parqueo en playas y calles en El Laguito.



Locales que se dedican a cuidar vehículos no permitieron el operativo de control.



Los agresores de los agente cruzaron en la calle los contenedores de recolección de residuos, gritaron improperios contra los agentes y amenazando con atentar contra la grúa al servicio de la autoridad de tránsito.



En Cartagena, locales agreden a agentes de tránsito que realizaban operativos a mal parqueados en zona turística de El Laguito. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@daulaw⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ pic.twitter.com/FdGRx5HjUg — John (@PilotodeCometas) January 6, 2023

El DATT recuerda que las playas son para el disfrute de nativos y turistas, no para el parqueo de vehículos

Pese a que llegó la Policía del cuadrante, el operativo no se pudo realizar por seguridad de los agentes de tránsito.



Las personas que se dedican a cuidar y parquear carros utilizan la playa y una calle en inmediaciones del edificio El Conquistador, donde hacen doble y triple parqueo, afectando la movilidad de los residentes del sector cuando requieren salir.



El martes 3 de enero, en ese punto, el DATT había hecho operativos que dejaron como resultado 8 vehículos inmovilizados. Hoy, en ese mismo lugar, cuando se intentó realizar el control, no se permitió cumplir con el operativo.



El DATT recuerda que las playas son para el disfrute de nativos y turistas, no para el parqueo de vehículos, y menos en la temprada de mayor afluencia de viajeros.



"De todos depende una movilidad segura y ágil, donde los actores viales puedan movilizarse libremente", señala el DATT.



