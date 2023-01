"El sábado 28 de enero aproximadamente a las 2:30 pm tenía planes de ir a almorzar con una amiga que conocí en línea, supuestamente llamada Samantha. Me dijo que conocía un gran restaurante al que podíamos ir y que me recogería en mi hotel, el Hilton".



Así comienza su relato Johnathan Diez, un turista extranjero que presuntamente fue víctima de una banda delincuencial en Cartagena, que lo secuestró por varias horas y desocupó sus cuentas.



"Envío este mensaje porque está sucediendo algo en Cartagena que todos, especialmente los turistas, deben saber", señala.

'Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron y se sentaron boca abajo', denunció

Desgarrador relato de turista extranjero que habría sido secuestrado por varias horas por una banda delincuencial que le desocupó sus cuentas.

Me secuestraron, me llevaron de rehén por Cartagena, gritándome casi 3 horas, torturándome, reteniéndome de rehén y haciéndome transferir más dinero... FACEBOOK

"Salí, y conocí a esta mujer, me subí al auto que parecía ser un Sandero gris como ella me dijo que hiciera. Aproximadamente 2 minutos después de entrar al auto, 4 o 5 hombres armados saltaron al auto, me apuntaron con armas y me gritaron diciéndome que les diera todo lo que tenía", señala el extranjero en un video que es viral por redes sociales.



"Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron y se sentaron boca abajo. No podía respirar bien. Exigían que les diera la contraseña de mi teléfono, todas mis cuentas bancarias y cuentas de redes sociales. Me hicieron transferir dinero a Western Union a personas que se llaman 'Juan Pedro Doy Gil',en Medellín, y 'Anderson Fabián Restrepo Morales', en Bello, Antioquia, Y a PayPal a una que se llama Luisa Zapata Puerta y dijo que si no lo hacía me mataban" añade la presunta víctima.

Me sacaron de la ciudad y me abandonaron en un camino de terracería lejos de mi hotel. Me lastimé, pero logré acercarme a la persona más cercana que no pude encontrar para pedir ayuda FACEBOOK

Pese a que la Policía aún no se pronuncia sobre este hecho, en redes sociales hay polémica por el video.



"Me secuestraron, me llevaron de rehén por Cartagena, gritándome casi 3 horas, torturándome, reteniéndome de rehén y haciéndome transferir más dinero y diciendo que me matarán y me quitaron seis mil dólares en transferencias", explica el hombre con acento norteamericano.



"Me sacaron de la ciudad y me abandonaron en un camino de terracería lejos de mi hotel. Me lastimé, pero logré acercarme a la persona más cercana que no pude encontrar para pedir ayuda", sostiene Diez.



Según el hombre lueg llegó la policia y le dijeron "que no es la primera, segunda o tercera vez que pasa esto en Cartagena. Que es un delito continuo que ocurre en la ciudad. En realidad, el caso más reciente fue el día anterior, ese viernes 27 y lo dejó exactamente en el mismo lugar", sostiene.



Pese a que el hombre asegura que salió ileso de la mala experiencia, alerta a otros turistas.



"Estas personas continúan usando mis tarjetas de crédito en la ciudad. Y son delincuentes profesionales. Les estoy contando a todos en Cartagena lo que está pasando para salvar vidas. Espero que al hacer público esto, otras víctimas de este crimen aquí en Cartagena se presenten y denuncien lo que les sucedió", concluye el joven extranjero..



