La dura carta que envió familia de chilena asesinada a la Fiscalía

Desde el pasado mes de noviembre, EL TIEMPO reveló que la defensa de Juan Guillermo Valderrama, acusado del feminicidio de la ciudadana chilena, Ilse Amory Ojeda, estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía para rebajar la posible condena que recibía el acusado.



Desde que se conoció dicha pretensión, la familia de Ojeda rechazó este hecho a través de los medios de comunicación, sin embargo, esto no quedó allí.

Con una dura carta, la hermana de Ojeda, Alejandra Margarita Ojeda, le pidió a la Fiscalía no hacer un preacuerdo para la rebaja de pena de Juan Guillermo Valderrama Amézquita, presunto responsable del atroz homicidio de la chilena.



Al principio de la comunicación, Alejandra explica que Ilse Amory fue la pareja de Valderrama en Chile y juntos viajaron a Colombia el pasado 5 de marzo para montar un restaurante de comida típica de este país, sin embargo, esta historia de amor acabó en tragedia.



El cuerpo de Ilse fue encontrado incinerado en Rionegro (Santander), y las pruebas señalan que habría sido Juan Guillermo Valderrama el autor de este crimen.



“La defensa del señor Valderrama pretende hacer un preacuerdo con el ente fiscal para que se desfigure el feminicidio, adecuación típica que se ajusta a los hechos (…) por cuanto sería premiar y favorecer los intereses del indiciado”, dice Alejandra Ojeda en la carta.

La chilena llegó a Colombia el pasado 5 de marzo con su novio, un colombiano de 28 años. Foto: Facebook Ilse González Ojeda

“Una pena de 35 a 40 años nos da un alivio pero no nos deja conformes, nos gustaría que pagara la condena total”, indicó Ojeda en la carta.



La mujer también le pidió a la Fiscalía que se abstenga de hacer el preacuerdo con Valderrama, “el ente fiscal no está en la obligación de firmarlo y menos cuando las víctimas no están de acuerdo”, dice.

Ojeda agregó: “Tenemos derecho a manifestar nuestra inconformidad por eso se me ocurrió que las autoridades deben saber que no estamos de acuerdo que en un crimen tan terrible como el de mi hermana se vea favorecida esta persona. Esta pena podría ser hasta reducida a la mitad. Queremos que cumpla toda”.



Tras recibir la carta de la hermana de la extranjera asesinada en Colombia, la Fiscalía emitió un comunicado en el que le asegura a Ojeda que “de ninguna manera se ha pensado en degradar la conducta punible de feminicidio por la de homicidio agravado. Esté tranquila que la Fiscalía nunca va a realizar este cambio de tipo penal”, le respondieron.



El ente acusador también le respondió que aunque efectivamente se está tratando de llegar a un preacuerdo, "el mismo involucra tanto el delito de feminicidio como la desaparición forzada agravados”.



La Fiscalía advirtió que la rebaja de pena, en caso de llegarse a realizar, "serán conforme a la normatividad procedimental penal vigente en el país, esto es, la ley 906 de 2004, que es el procedimiento dentro del cual se está tramitando el presente evento”.



Este jueves se debía realizar la audiencia preparatoria para el juicio oral, sin embargo, el abogado defensor de Valderrama solicitó el aplazamiento para poder presentar el preacuerdo porque aún hay diferencias entre las partes, al parecer por la rebaja que se está pactando.



El preacuerdo será presentado formalmente al juez el próximo 18 de marzo del 2020 a las 8:30 a.m.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA