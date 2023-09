Luego de los momentos de terror que vivieron los habitantes del corregimiento Timba, en Buenos Aires, Cauca, por la explosión de un carro bomba en una estación de Policía, gremios de la región rechazaron estos actos.

La situación en la zona siempre ha sido compleja en municipios, como Corinto, Caloto, Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Guachené, Villa Rica y Miranda.



“Hacemos un llamado vehemente a la justicia para que encuentren y judicialicen a los responsables de estos hechos y eviten que estos actos queden en la impunidad”, dijeron a través de un comunicado en conjunto, miembros del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, y del Comité Intergremial y Empresarial del Valle.



“Asimismo, reiteramos la necesidad de que el Gobierno Nacional y la justicia colombiana implementen acciones urgentes para recuperar la tranquilidad en el suroccidente colombiano y que se protejan los derechos a la vida, la movilidad y el trabajo en esta región”, agrega el texto.

Gerardo Arroyo, director del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, expresó: “Son inaceptables los ataques armados contra la población, las autoridades y el sector productivo, los caucanos no podemos acostarnos pensando en la paz y ser levantados con bombazos, de igual manera, rechazamos el asesinato e intimidación de líderes locales”.



Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, manifestó: “Nuestra solidaridad a las poblaciones de Timba, Corinto, Caloto, Suárez, Santander de Quilichao, Guachené, Villa Rica y Miranda, así como a los municipios del sur del departamento, que se han visto afectados por los actos de violencia. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a las víctimas”.



Los gremios y empresas de ambos departamentos solicitaron al Gobierno Nacional retornar el orden público al departamento, asimismo, que se generen las garantías mínimas de seguridad para la población y para la operación del sector productivo.



La alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán González, también rechazó lo ocurrido y extendió su solidaridad a los afectados y a las familias de las víctimas.



“Exigimos a los actores armados respetar la vida, el derecho humanitario y la misión medica que se han visto afectados ante los hechos ocurridos", dijo la mandataria.



"Hacemos un llamado a los gobierno Nacional y departamental para que desde nuestro corazón como caucanos articulemos acciones en la armonía del diálogo y bajo los criterios que gobiernan la paz total que todos queremos, y así garantizarle a nuestros territorios la protección de la vida y los Derechos Humanos”, anotó.



Víctor Libardo Ramírez, candidato a la Gobernación del Cauca, se unió a las voces del rechazo.



“Solicitamos a los gobierno Nacional y departamental la búsqueda de la paz, a través de los diálogos, la protección a la población civil, y a los grupos alzados en armas, voluntad y concertación como garantía de la democracia en el Cauca”, expresó el aspirante.



Jenny Ávila, candidata a la alcaldía de Jamundí, municipio vallecaucano que limita con Timba, dijo que este atentado debe invitar a la sociedad a la reflexión y solidaridad.



“Timba Cauca y Timba Valle no son divididas ni separadas por un río, por el contrario, este río nos une, irriga de amor, fertiliza de felicidad y riega de hermandad una gran familia que hoy se viste de luto”, dijo Ávila.



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que este jueves 21 de septiembre habrá una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, donde se examinará la situación presentada en esta zona del país.



Aunque autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables, el presidente Gustavo Petro atribuyó al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, la explosión del carro bomba.



“Las acciones del EMC en el Cauca son su respuesta a nuestra ofensiva en el valle del Micay donde se produce el 70 % de la hoja de coca del Cauca. Nuestro objetivo se mantiene. El Valle del Micay sera el ejemplo de cómo se sustituye una economía ilícita por una lícita en favor del campesinado”, expresó el mandatario colombiano en la red social X, antes Twítter.



“He ordenado sin dejar de recuperar por completo el Valle del Micay, y con este objetivo como prioridad, una presencia aun mayor, militar y policial en el Cauca”, agregó.



De acuerdo con las autoridades, dos civiles fallecieron porque justo cuando transitaban por el lugar, el vehículo explotó.



Las víctimas fueron identificadas como la docente Estela Balanta y Ardani Álvarez, ambos residentes de Jamundí, en el Valle.



Los heridos tras la detonación del vehículo son Diana Marcela Nazarit, de 29 años; Israel Ballesteros, de 39; Liliana María Isaza, de 44; María Ofir Pillimué, de 57, y un menor de 15 años.



Estas personas reciben atención médica en el hospital local.



En el departamento del Cauca, en Timba, a las 7:15 de la mañana del pasado 20 de septiembre, se activó el carro bomba en contra de la estación de Policía, aproximadamente a 50 metros, indicó el general Tito Yesid Castellanos Tuay, subdirector general de la Policía Nacional.



La explosión también causó daños en vidrios de ventanas y puertas, así como en viviendas, un colegio y también el hospital.



“Entre tanto, la base militar en Chiribico en Santander de Quilichao y en La Salvajina en Suarez también fueron hostigadas.



POPAYÁN