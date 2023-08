El Ministerio de Transporte le otorgó el permiso a la Agencia Nacional de Tierras -ANI- para la instalación de un nuevo peaje en la ruta Tolú a Coveñas en Sucre, en reemplazo del que fue retirado del sector La Caimanera.



El nuevo peaje se instalará de manera provisional hasta el 30 de noviembre del año 2024 y se hace en cumplimiento a los acuerdos que el Ministerio hizo con miembros del llamado Comité No al Peaje, indica la resolución.



El antiguo peaje La Caimanera fue retirado por las protestas que hicieron los habitantes de los balnearios de Coveñas y Tolú, además de los empresarios hoteleros, quienes se vieron perjudicados en su economía al disminuir el ingreso de turistas a los dos municipios.

Concertación

La Caimanera afectó el comercio entre dos poblaciones hermanas dejando en la quiebra a un número importante de negociantes y el cierre de hoteles y cabañas en esta subregión.



Para superar la problemática, el Ministerio de Transporte resolvió retirar el peaje La Caimanera y entrar en un proceso de dialogo para acordar dentro de un tiempo prudencial la instalación de uno nuevo.



Fue así como a través del proceso de dialogo la misma comunidad aceptó la instalación del nuevo peaje y fueron los miembros del comité quienes escogieron el lugar.



El nuevo peaje comenzará a instalarse por parte de la Concesión Ruta al Mar desde la segunda semana de agosto y se colocará en sentido Coveñas – Tolú delante de la glorieta que da inicio a llamada vía perimetral.



De acuerdo con la resolución, todos los vehículos que pasen por el peaje utilizando la vía perimetral, con excepción de los buses pagará la tarifa del peaje.



En la glorieta, los carros pueden seguir por la vía antigua que lleva a Tolú, pero antes de ese lugar se colocará un pórtico para evitar que los carros pesados utilicen esta vía y de esta forma eviten el pago del peaje.

Carros livianos no pagarán

Se explicó además que los carros livianos, vehículos y camperos podrán transitar por la carretera vieja que ingresa a Tolú desde Coveñas y viceversa y estos no pagarán el peaje.



Operarios de la Concesión Ruta al Mar acondicionaros este tramo que tiene cinco kilómetros aproximadamente para que los vehículos no tengan problema en su recorrido.



“El pórtico servirá además para proteger la vía de los carros pesados y evitar el riesgo de accidentes”, dijeron.



Los comerciantes y empresarios hoteleros esperan que la nueva caseta no interfiera en la presencia masiva de turistas y que gracias a las medidas que tomará la Concesión Ruta al Mar la situación transcurra sin inconvenientes.



La resolución del Ministerio de Transporte indica que la caseta estará ubicada en la vía perimetral hasta noviembre de 2024 y para esa fecha deberá estar escogido el sitio definitivo del peaje.



La Variante de Coveñas que lleva a la ruta entre San Antero y Lorica estará terminada por parte de la Concesión Ruta al Mar en enero de 2024.



Francisco Javier Barrios Yepes

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo