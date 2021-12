La zona turística de Bocagrande vive horas de caos por cuenta de un bloqueo liderado por carperos, comerciantes y operadores turísticos que reclaman a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR) y el Distrito de Cartagena garantías laborales frente al proyecto para la Protección Costera de la ciudad, que ya inició.



Bloqueos impiden entrada y salida a esta hora de la zona turística de Bocagrande. Trabajadores de playas y pescadores exigen garantías previo al inicio de obras para la Protección Costera. @ELTIEMPO @ColombiaET @daulaw @AlcaldiaCTG @UNGRD @MinInterior #FelizJueves pic.twitter.com/8zzt33Imp5 — John (@PilotodeCometas) December 16, 2021

Nadie entra ni sale a esta hora de la zona turística de Bocagrande

Durante toda la mañana y parte de la tarde se han presentado trancones. La movilidad es imposible y cientos de turistas tuvieron que caminar bajo la canícula cartagenera desde sus hoteles y playas en la zona turística hasta el Centro Histórico.



La gente en los carros no tuvo más opción que esperar pacientemente. Debido a este bloqueo, nadie entra ni sale a esta hora de la zona turística de Bocagrande, el sector con más hoteles de la ciudad, y que cuenta además con hospitales y clínicas.



"No importa dónde empiece el proyecto, estamos hablando de un territorio compartido, y las afectaciones son para todos. Pese a que la misma licencia ambiental del proyecto de Protección Costera presenta cuales serán los lugares de afectación directa, la fase uno sí afecta a todos los servidores turísticos. Hoy la licencia ambiental 01401 del 2017, expedida por la ANLA, no planeta en ninguno de sus apartes el regreso y la permanencia al territorio de 2.158 servidores turísticos que, además, fueron censados por valorización Distrital y que la UNGRD reconoce como afectados por el proyecto", señaló Wilman Herrera Imitola, abogado defensor de los operadores turísticos de Bocagrande.



Según el abogado, esta situación vulnera los derechos fundamentales de carperos, masajistas y comerciantes de las playas.



"Dejamos en claro que nosotros apoyamos el proyecto de protección costera, pero sin pasar sobre los derechos al trabajo, al territorio, a la seguridad alimentaria y a una vida digna de la gente", señala Imiotola.



En la zona ya iniciaron los trabajos preliminares para la protección costera de Cartagena. Sin duda el proyecto más importante de ciudad contra el cambio climático para el 2022.



La Secretaría del Interior de Cartagena adelanta negociaciones con los operadores turísticos.

