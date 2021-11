Comercio nocturno de Santa Marta, en crisis por el carné de vacunación

Los dueños de establecimientos nocturnos de Santa Marta están desesperados por el nuevo bajón que han sufrido las ventas, desde que se implementó la medida nacional que exige a los clientes presentar el carné de vacunación contra el covid-19.



(Lea también: ¿Hasta qué hora hay rumba en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena?)



Los últimos días han sido críticos para este gremio, que teme volver a enfrentar otra crisis económica por la pandemia.

El público de discoteca está principalmente entre los 18 y 40 años, y son ellos quienes en su mayoría siguen sin vacunarse FACEBOOK

TWITTER

En varios negocios, ya se adoptaron acciones como la reducción del personal laboral. Los propietarios aseguran que lo poco que están produciendo sus locales comerciales no alcanza para pagar las nóminas que venían manejando.



“El público de discoteca está principalmente entre los 18 y 40 años, y son ellos quienes en su mayoría siguen sin vacunarse, entonces no tenemos usuarios que atender, porque los que llegan no poseen el carné”, manifestó Andrés Morales, administrador de un bar en el sur de la ciudad.



Fidel Mozo Paredes, representante legal de la Asociación de Comerciantes Nocturnos, asegura que el sector está haciendo cumplir la norma, pero en ese buena intención se están condenando a una quiebra masiva.



“Todo esto ha fortalecido el comercio informal en barrios con establecimientos ilegales y patios rumberos que es donde va a parar toda esa gente que no entra en las discotecas por el requerimiento que se les hace”, sostuvo Mozo.

(Le puede interesar: Denuncian consumo de carne de gato en parque de Santa Marta)

Si todavía no han acudido a ponerse la primera vacuna, mucho menos en lo que resta será posible que tengan las dos dosis FACEBOOK

TWITTER

Según el directivo gremial, las ventas en establecimientos de rumba en las últimas dos semanas bajaron hasta en un 60 por ciento.



El sector propone que tal como sucedió en Bogotá, en esta ciudad se amplíe el horario hasta las 5:00 de la mañana para tener un mayor tiempo de funcionar y producir ingresos.



“Nosotros queremos cumplir, pero que también las autoridades competentes entiendan que la industria del entretenimiento fue la primera en cerrar las puertas y la última en abrir”, manifestó Mozo.



La preocupación de los comerciantes se agudiza teniendo en cuenta que Santa Marta entró en alerta naranja por la ocupación hospitalaria, y esa situación también disminuye el número de personas en la calle por temor al contagio.



Fidel Mozo dijo que el panorama podría empeorar a partir del 14 de diciembre, cuando sea obligatorio exigir al cliente el esquema completo de vacunación.



“Si todavía no han acudido a ponerse la primera vacuna, mucho menos en lo que resta será posible que tengan las dos dosis; esta decisión debe replantearse”, agregó el representante del comercio nocturno.

La solicitud de ampliar el horario en vacaciones

La Secretaría de Desarrollo Distrital recibió la solicitud de los comerciantes y, aunque descartó que el horario pueda extenderse hasta las 5:00 a. m., informó que a partir del 7 de diciembre entrará en vigencia el decreto de temporada alta, que permite el funcionamiento de bares y discotecas hasta las 4:00 a. m.



“Esta administración ha respaldado y acompañado a este sector. De hecho, Santa Marta fue una de las primeras ciudades del país en aumentar aforos y horario del comercio nocturno. Así seguirá haciendo porque reconocemos la necesidad de continuar avanzando en una reactivación segura”, dijo el secretario de Desarrollo Económico, Iván Calderón.



Sobre la exigencia del carné de vacunación, sostuvo que es una decisión del Gobierno Nacional que deben cumplirse en las ciudades y departamentos.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- El polémico cierre que corrigieron en el Gran Malecón de Barranquilla

- Japón invertiría 10 millones de Yenes en zonas indígenas de Valledupar

- Mujer habría sido asesinada por su expareja pese a que avisó por WhatsApp