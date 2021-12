El Carnaval de Riosucio es una de las tradiciones más arraigadas en el occidente de Caldas. Esta fiesta se celebra cada año impar, desde 1911, cuando dos sacerdotes se unieron para celebrar el retorno a la paz al municipio.



El diablo solo ha dejado de salir tres veces en la historia del festejo, todas por fuerza mayor. La primera en 1920, por la gripe española; la segunda, sobre los años 40, a causa de una cruda violencia que no permitía que nadie saliera a las calles, y tercera, en el 2021, a raíz del covid-19.



Esta fiesta, que se realiza la primera semana de enero, es reconocida por su derroche de actividades culturales como chirimías, danzas, cuadrillas y disfraces que son encarnados por los riosuceños que aún viven en el municipio o los que se fueron.



La característica más destacada del también conocido como Carnaval del Diablo es su oralidad. A ritmo de canciones reconocidas, los escritores crean nuevas letras con las que reclaman a los gobernantes locales y nacionales, la ciudadanía y hasta a la iglesia, todo con lo que no están de acuerdo.



"Mi labor principal es escribir letras para decretos, convites y saludos al diablo, pero desde hace un tiempo dicto talleres para jóvenes e instituciones mostrando que el carnaval es cultura, no una feria. Que es un ritual de la palabra a través de lectura matachinesca", expresó Diego Cataño, uno de los más antiguos escritores y matachines (el que vestido con típicas y coloridas ropas es el personaje popular del carnaval).



La fiesta que tiene como personaje central al diablo, pero no al conocido en la creencia cristiana, sino a un mito símbolo de la alegría y el jolgorio de los riosuceños, mantendrá su tradición y no se realizará el próximo año, por ser par.



Lo que se vivirá en 2022 será el precarnaval, el cual iniciará el 16 de julio con la instalación de la república y continuará con la lectura de un decreto cada mes, hasta dar inicio al Carnaval el seis de enero de 2023.



“Los invitamos a todos a unirse a la convocatoria del diseño del afiche oficial, la cual estará abierta hasta el 29 de enero de 2022. Esta será una ocasión para mostrar nuestro carnaval.