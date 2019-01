Carnaval de Pasto, 10 años como patrimonio de la humanidad

Diez años después de que el Carnaval de Negros y Blancos que se celebra en Pasto fuera declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, autoridades, artistas y cultores sostienen su magia artística y buscan conservar su tradición popular.

Es la fiesta de la fina mezcla del arte, el folclor y el juego que une razas, pueblos y costumbres en una ciudad que de 500 mil habitantes durante cuatro días pasa a tener más de 1 millón de personas con los turistas que llegan procedentes de Cali, Bogotá, Medellín y hasta del vecino país del Ecuador. El sábado se vivió el juego de los negritos y el domingo desfilan carrozas y comparsas.



Es el carnaval mágico, surgido en 1807, que retumba de norte a sur en la 'ciudad sorpresa' de Colombia con la fantasía de sus majestuosas carrozas, la música pegajosa de las murgas, el colorido de sus comparsas y los disfraces y el encanto de la danza que ofrecen los colectivos coreográficos.



Y es que en las faldas del volcán Galeras Pasto se anida la cuna de grandes artistas y artesanos; tanto los unos como los otros cada año le aportan al carnaval su inspiración, creatividad e ingenio para convertirlo en uno de los mejores en Colombia y tal vez en el continente.



Esa magia se refleja también cuando hombres y mujeres de todas las edades y estratos sociales, con diminutas figuras en sus rostros y vestidas de traje multicolor, danzan por las calles para revivir el espíritu indígena bajo el sonsureño y los aires del folclor andino.

En Pasto se lleva a cabo el Carnaval de Negros y Bloncos. Más de 3 mil artistas participan. Foto: JUAN PABLO RUEDA / EL TIEMPO

Simultáneamente del 4 al 6 de enero miles y miles de personas se divierten desde el día y hasta la noche, cuando juegan a los blanquitos y negritos en los parques, avenidas y vías de San Juan de Pasto.



Este año la Alcaldía Municipal expidió un decreto que restringe el uso de espumas, talco industrial, cal y harinas con el fin de evitar afectaciones a las personas o los distintos motivos. Ya el pasado año se redujo en un 28 por ciento la recolección de residuos sólidos durante el mes de enero.La invitación es a jugar con los elementos que enaltecen la fiesta cultural como el cosmético negro, el talco perfumado, el confeti y la serpentina.

Es entonces cuando en todos los rincones de la capital de Nariño se escucha el grito: ¡que viva Pasto carajoooooo! y de inmediato se oye la respuesta: ¡que vivaaaaaaaa! FACEBOOK

Diez años con un honroso título a cuestas

Para la investigadora y docente de la Universidad de Nariño, Claudia Afanador, el paso de la primera década con tan honroso título ha servido para aprender más y aplicar nuevos conceptos sin cambiar su propio estilo.



“Han sido 10 años de crecimiento, transformación en términos de las nuevas necesidades culturales del carnaval, también ha sido un crecimiento económico”, señala la experta, quien resalta que los cambios también se reflejan en cuanto al número de participantes, en la aparición de escuelas y de los proyectos de salvaguardia.



“Como el mismo carnaval por la demanda de la población de Pasto se ha enriquecido en expresiones como es el caso de la música”, sostiene Afanador, quien defiende la tesis de que el evento ha ganado en lo artístico y en lo conceptual.



El tema de la responsabilidad social es un tema que debe ser trabajado hacia el futuro, según Afanador, porque como en el juego de la pirinola, todos ponen.



Para el artesano Raúl Ordoñez, quien desde hace 10 años maneja una escuela del carnaval con niños de 8 a 15 años, la parte artística del carnaval se está perdiendo por lo que aconseja se deben tomar los correctivos a tiempo. “Hoy los niños ya no hacen sus disfraces ni las carrozas, no hacen ni una comparsa”, reitera y reprocha que ahora la música autóctona de la región se ha visto desplazada por los ritmos modernos que aparecieron en el país y hasta de otros países del mundo.



En el mismo sentido se pronuncia Marcela López Villareal del colectivo coreográfico San Juan Bosco, cuando afirma que en el Carnaval de Negros y Blancos ahora se escucha música peruana, boliviana, ecuatoriana “pero no estamos trabajando lo nuestro y eso es muy triste”, dice.

El majestuoso desfile de cierre

Como todos los años el evento se cierra con broche de oro el 6 de enero, con el majestuoso desfile que es el más esperado por foráneos y pastusos.



En esta versión ante Corpocarnaval se inscribieron un total de 18 carrozas, 10 carrozas no motorizadas, 30 comparsas, 30 murgas y 30 disfraces individuales.



Es el desfile de los mitos, leyendas y personajes con mensajes dirigidos a la conservación de la naturaleza, la paz, la reconciliación, la tolerancia y el respeto entre todos.



Pero sin duda alguna que son las hermosas y gigantescas carrozas las que engalanan el desfile y que en su mayoría son elaboradas en icopor y papel encolado. Los artesanos en su elaboración tardan entre cinco y seis meses, algunos en improvisados locales y otros en modestos talleres. El 6 de enero en cada una de ellas se movilizan entre 30 y 50 personas que van vestidas con trajes especiales y con gritos y frases invitan a jugar a los blanquitos con alegría, civismo y regocijo.



Mauiricio De la Rosa

Especial para EL TIEMPO