Sin desfiles y juego Pasto celebrará su carnaval de negros y blancos

Aunque sin los tradicionales y majestuosos desfiles y sin el juego como tal, el Carnaval de Negros y Blancos en su versión 2022 si se va a desarrollar en esta capital, lo que ha despertado en la ciudadanía posiciones encontradas.



El esperado anuncio lo hizo el alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, a instancias del evento de rendición de cuentas anual, en el que hizo un detallado balance de su gestión al frente de los destinos de la capital de Nariño.

“Vamos a vestir la ciudad de carnaval para que la gran capital sea una ventana cultural para el mundo”, afirmó el funcionario.



En enero pasado las autoridades determinaron efectuar un evento totalmente virtual, toda vez que las condiciones sanitarias no lo permitieron, ante el elevado nivel de contagios por coronavirus y la alta ocupación de camas UCI en hospitales y clínicas de la ciudad.



Hoy, aunque el panorama de salud es distinto, aún hay quienes piensan que se deben evitar las aglomeraciones y continuar aplicando las normas de bioseguridad.



“Entregamos la mejor noticia para nuestros artesanos, artistas y pastusos que vibran, gestan y disfrutan nuestro Carnaval de Negros y Blancos de Pasto”, aseguró el alcalde.



Sin embargo, algunos artesanos recibieron la noticia con agrado, pero otros consideraron que se trata de una decisión apresurada.



Uno de ellos es el reconocido artesano de las carrozas Raúl Ordóñez, quien opinó que en este momento no están dadas las condiciones de salubridad para celebrar el magno evento, “porque los entendidos dicen que va a venir otro pico de la pandemia, podría suceder que aumente el contagio como puede ser que baje un poco”.



“Hay algunos artesanos que están a favor de la medida pero otros están en contra”, dijo y añadió que el carnaval se caracteriza por los desfiles y el juego “pero puede ser un error ver de nuevo un carnaval virtual”.



“Si el carnaval no se hace como debe ser es un error, sería como una aproximación, un carnaval sin desfiles pierde toda su esencia y su razón de ser”, enfatizó el cultor y agregó que el ensayo que se hizo este año salió mal y fue todo un fracaso.



Para el gerente de Corpocarnaval, Andrés Jaramillo, ya se han producido algunos acercamientos con los artistas y artesanos, con el propósito de concertar algunas formas y eventos que permitan la organización de un carnaval diferente al que se hizo antes de registrarse la emergencia sanitaria por el covid-19.



“En los próximos días esperamos tener la programación oficial para que la gente conozca qué se va a desarrollar en el próximo carnaval”, explicó.



Insistió que “no vamos a tener desfiles”, pero sostuvo que con los artesanos ya se ha aclarado cómo y en qué condiciones será su presentación.



Advirtiendo que será un proceso diferente, también indicó que “la gente tendrá que recorrer el sitio de exposición donde las obras estén definidas”.



El espacio no se define

Ese espacio o escenario donde se concentrará el evento aún no se ha definido, algunos creen que puede ser el Estadio Libertad, otros piensan que sería la carrera 27 donde las carrozas y otros motivos serían presentados sin limitaciones tanto a propios como a extraños.



“Esto depende del tema de la vacunación, los artistas nos han pedido que también se exija la vacuna para poder participar en el carnaval y para las personas que los van a visitar en esos días”, argumentó.



El alcalde Chamorro ante los cuestionamientos que se han hecho por algunos sectores de la comunidad, insistió en la realización del carnaval para que Pasto se convierta en un destino turístico a nivel nacional durante el próximo fin de año y comienzos del 2022.



Y para aquellos que creen que resulta inconveniente efectuar el festejo en enero próximo les expresó: “enero 2022 nos espera con su alegría, color y fiesta, podremos disfrutar de toda la magia y su legado”.



Desde Corpocarnaval se comunicó que ya se inició la convocatoria a reuniones a todos los artistas y cultores; la primera se cumplió el pasado 28 de agosto con las modalidades de carrozas motorizadas y no motorizadas, comparsas, disfraz individual, murgas y colectivos.

