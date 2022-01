Fue a comienzos del siglo XVIII cuando el ritual de mofar las realidades, definido desde la antigüedad como Carnaval, tomó su lugar en Barranquilla. Hasta hoy, guerras, tensiones políticas, costumbres religiosas, desigualdades sociales y más situaciones del diario vivir han hecho parte del cantar y bailar de las masas.



Pero sin duda, la llegada del covid–19 fijó un capítulo aparte en la extensa historia de la celebración, debido que la irreverencia expresada en las letanías o los rasgos burlescos de una máscara no han logrado hacer que la pandemia quede por cuatro días en el olvido siendo menos letal.

En 2021 la fiesta del dios Momo se quedó entre muros y rejas. Y este año la organización anuncia restricciones y modificaciones, motivadas claramente por la amenaza que representa el coronavirus con su variante ómicron.



Esta vez está programada del 26 de febrero al 1 de marzo. Omitiendo en esta oportunidad la acostumbrada época de precarnaval de enero, la cual resulta clave para quienes celebran, e igualmente para los sectores de industria y comercio.



Las cifras compartidas por el Distrito con relación a la variante fijan que son menos de 20 personas las que se encuentran hospitalizadas por esta, mientras el año pasado, en este mismo periodo de enero, se contaban por centenares los internados por covid.

El Carnaval de la 44 es conocido como el Carnaval 'de bordillo', por su popularidad. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Un fuerte golpe sufrió ya buena parte de la ciudadanía en días pasados, cuando las autoridades anunciaron la cancelación de la Lectura de El Bando, evento tradicional en el cual la reina del Carnaval emite su mandato relacionado al goce.



La estrategia que restringe eventos masivos, consiste en prevenir al máximo durante enero y la mayor parte de febrero los niveles de contagio, para contar con mejores indicadores de vacunación y contagiados cuando lleguen los cuatro días de Carnaval.



“Tenemos 930 mil personas con esquema completo y el 97 por ciento de la población con al menos una dosis”, expresó durante esta semana Juan Manuel Alvarado, secretario de Planeación.



“A finales del mes de enero se presentarán detalles de los eventos de la agenda del Carnaval 2022”, informó Carnaval de Barranquilla S.A.S por medio de un portavoz.

¿Qué dicen los protagonistas?

Decenas de cumbiambas, danzas y otros actores folclóricos comparten a diario en redes sociales sus acostumbradas izadas de bandera. Igualmente han surgido las que aseguran que no harán parte del Carnaval 2022.



La Chiva Periodística y La Cumbiamba Real, grupos con 25 y 32 años en el Carnaval, respectivamente, anunciaron que no tomarán parte del encuentro en 2022, debido a que buscan preservar la vida.



Toque de queda durante el Carnaval de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

“Estamos ensayando por si acaso las circunstancias permiten que todo se desarrolle, pero si de aquí a la llegada del Carnaval las condiciones no están dadas para mantener la salud de los integrantes, es claro que no haremos parte”, expresó Ubaldo Mendoza, líder de La Revoltosa, una de las tres cumbiambas que se mantiene fuera de concurso debido a su trayectoria superior a cinco décadas.



“Soy adulto mayor y tengo todas las dosis de la vacuna, pero todos los días notamos que la salud de la gente está comprometida”, agregó Mendoza, quien fue Rey Momo en 2004 y con dicho rótulo recibió en París la declaratoria de la Unesco, que definió al Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Se antepone salvarle la vida a la gente, que no se aglomere de esa forma y esperemos que las condiciones estén dadas para el próximo año FACEBOOK

De igual forma, Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44, anunció que dos de los eventos más esperados de su organización no se realizarán este año por la amenaza que representa la pandemia.



Los desfiles de las carreras 21 y 8, que se llevan a cabo los lunes y martes, respectivamente, no harán parte del programa.



“Se antepone salvarle la vida a la gente, que no se aglomere de esa forma y esperemos que las condiciones estén dadas para el próximo año”, aseguró Blanco.



Los mencionados encuentros reúnen hasta 500 mil espectadores y resulta “imposible”, de acuerdo a Blanco, garantizar el distanciamiento social y más medidas de bioseguridad.



Lo que sí se encuentra en los planes de los organizadores son los desfiles de sábado y domingo de Carnaval (con aforo de 6.000 personas), al igual que la coronación de sus soberanos y un concierto para homenajear a Totó La Momposina.



En el resto del Atlántico

Las autoridades y organizadores del multitudinario Carnaval de Santo Tomás cancelaron sus principales eventos.



Al municipio, ubicado en el costado oriental del departamento, se sumaron Palmar de Varela, Puerto Colombia y demás territorios, cuyos alcaldes consideraron pertinente evitar multitudes que puedan derivar en caos, teniendo en cuenta además la poca infraestructura con la que cuentan en materia hospitalaria.

Las posibles pérdidas

Durante 2020, edición más reciente del Carnaval de Barranquilla, de acuerdo a cifras de Fenalco, seis sectores comerciales registraron un 28 por ciento de aumento en sus ventas. A esto se suma que en los cuatro días de festejo la proyección fijada en los negocios relacionados al licor fue del 75, 9 por ciento.



El Carnaval más reciente hizo que llegaran a la capital del Atlántico 408 mil millones de pesos. Con este indicador la ciudad multiplicó por 23 su inversión.



La no realización del Carnaval 2022 implicaría pérdidas cercanas a los 1.000 millones de pesos en los empresarios dedicados al negocio de los palcos en la Vía 40, para mencionar uno de los muchos ejemplos que hacen subir el PIB de Barranquilla cada vez que llega la fiesta.

Ana Rojas, de 33 años, ingeniera biomédica, lleva saliendo en el Carnaval 13 años. Actualmente está con el Cumbión de Oro. El año pasado bailó desde casa. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Todo esto teniendo en cuenta que participan 300 agrupaciones dancísticas, cuyos miembros implican gastos de vestuario, peinado, maquillaje, hidratación, transporte, entre otros aspectos. Sin olvidar que pertenecer a una cumbiamba, danza o comparsa, en muchos casos puede costar a cada miembro un millón y medio de pesos.



Carnaval de Barranquilla S.A.S. cuenta con una lista oficial de 50 mil hacedores de la fiesta, entre los que detalla: 6.450 músicos, 1.050 costureras, 910 maquilladores, 980 artesanos y 280 teatreros.



5.698.503.959 pesos fue la cantidad destinada por la organización a los eventos carnavaleros en 2020. Este margen representó el 32 por ciento de los recursos manejados por Carnaval S.A.S. Los patrocinios surgieron de empresas privadas y públicas.



Claramente, en tiempos de pandemia el respaldo económico es una de las mayores incógnitas.



La reacción de la sociedad

“Una tradición de tantos años no va a desaparecer por el hecho de que se deje de celebrar un año”, expuso en 2021 la antropóloga Mirtha Buelvas, quien señaló que tras un prolongado encierro, la masa tendrá mayores muestras de efusividad.



Por su parte, el sociólogo y académico Guillermo Mejía, refiriéndose a una posible cancelación del Carnaval aseguró que “la población también ha desarrollado un nivel de conciencia social y entendería, aún a su pesar, que para crisis extraordinarias existen medidas extraordinarias”.



Solo lo que ocurra con la variante del covid-19 de aquí hasta la última semana de febrero, definirá si el Carnaval baila y se burla de la peste, o si nuevamente queda encerrado en un laberinto a la espera de mejores tiempos.

WILHELM GARAVITO

Redactor de ADN

