¿Cuánto vale fabricar y participar en una carroza para el Carnaval de Negros y Blancos?

El Carnaval de Negros y Blancos, se ha posicionado como una de las mejores ferias representativas de Colombia. La simbología, el arte y, por supuesto, las grandes carrozas se han encargado de deslumbrar las calles de Pasto, Nariño.



Los días comprendidos entre el dos y el siete de enero de 2024, por medio de redes sociales, generó la pregunta: ¿qué costó tiene fabricar una carroza temática para esta celebración? Y varios artesanos resolvieron esta inquietud.



No cabe duda de que las carrozas crearon un alto atractivo no solo en los habitantes de Pasto, en los asistentes a la festividad, sino también en la comunidad que siguió la celebración en redes sociales.



Tras su significado, simbología, creatividad, belleza y varios meses de elaboración, se conoció por medio de un artículo hecho por el reportero audiovisual, Juan Zamara Perini, para el medio Semana rural, que los costos a la hora de realizar estas muestras artísticas es elevado.



"Una carroza promedio, no hecha para ganar, si no para participar, está por ahí en unos 30 millones de pesos. Otras llegan casi al triple, es increíble. Todos los compañeros son artistas dedicados, y siempre queremos hacer lo mejor cueste lo que cueste", dijo uno de los fabricantes a Perini.



Durante el Día de Blanquitos, del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, se realizó el Desfile Magno. Foto: JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE / EL TIEMPO

¿Qué hay detrás del grande espectáculo del Carnaval de Negros y Blancos?

Las personas que se dedican a hacer estas carrozas comienzan aproximadamente con cuatro meses de anticipación.



No se puede olvidar que todas las carrozas tienen su propio significado y temática y, aunque, la mayoría de los materiales con los que se hacen las carrozas son reutilizables, como el icopor, su elaboración no es nada barata, por lo que se requiere de una alta inversión de dinero.

Gracias a la cuenta de TikTok Nariño Conecta, algunos creadores respondieron las dudas frente a cuanto dinero habría costado hacer las carrozas para este año.



Entre tanto, el medio de comunicación ya mencionado lanzó su video titulado: ¿Sabe cuanto cuesta hacer una carroza?



Las personas entrevistadas revelaron los valores, uno de los artesanos dijo que una de estas gigantescas obras podría valer perfectamente "80 o 130 millones de pesos colombianos".



Otro dijo que varía entre 90 y 120 millones de pesos. De hecho, se pudo determinar que, para este año, las carrozas que usted puede ver por medio de redes sociales, o en el mismo evento, valieron más de 100 millones de pesos.



Otra de las preguntas que generó, en cierto sentido, curiosidad fue: ¿Cuanto cuesta subirse en una carroza?, de manera que uno de los creadores de estas respondió que vale alrededor de 800.000 pesos.



Sin embargo, esto varía de acuerdo a cada carroza, pues depende la tarifa que escojan los dueños. Así, uno de ellos manifestó que el valor redondea los 500.000 y un millón de pesos.

Asimismo, otra de las dudas que surgió es: ¿cuánto tiempo se demoró la fabricación de varias carroza para el carnaval? Al parecer, lo que respecta a este año, el tiempo de elaboración fue variado: desde 2 a 8 meses, antes de la gran festividad.



Por otro lado, si usted quiere saber cuál fue la carroza más viral en redes sociales, en el siguiente video lo podrá saber.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

