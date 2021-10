Hombre que pateó brutalmente a su perro se arrepiente: 'Amo a los perritos'

Carlos Leopoldo López Ordóñez, acusado de maltrato animal, pidió disculpas luego de que se hiciera viral un video en el que se le ve pateando a un perro schnauzer contra una esquina.



Aquel video fue grabado por cámaras de seguridad. Los hechos sucedieron el pasado sábado, nueve de octubre, en la ciudad de Pasto.



El clip causó tal impacto, que los defensores de animales hicieron un plantón este lunes en frente de la sucursal del banco donde trabaja López. El hombre también aseguró que estaban afuera de su casa.



En las últimas horas, López Ordóñez grabó otro video, en el que se le ve sosteniendo al mismo perro.

Este criminal de Pasto debe ser denunciado y procesado por @FiscaliaCol pic.twitter.com/GtYWckW5fd — Julián F. Martínez (@JulianFMartinez) October 11, 2021

“Para manifestar mis más sinceras disculpas por haber agredido al perro, la verdad yo amo a los perros”, comenzó diciendo el sujeto.



También explicó que ese perro pertenecía a su hermano y que había sido “una reacción a causa de un mordisco” que le había dado la mascota.



“No soy ningún maltratador, no tienen por qué poner en tela de juicio mi integridad, mi dignidad [...] Espero que esto no trascienda, de hecho ya trascendió mucho”, continuó explicando López.



Con el documento del dictamen del veterinario en mano, este hombre afirmó: “El perrito no tiene absolutamente nada. Está en perfectas condiciones. De hecho, el video es más de lo que fue, porque yo no lo lastimé, no le pegué tan duro”.



Pidió disculpas y se dirigió a las sociedades protectoras de animales y dio a entender que temía por su seguridad y que no le parecía justa la reacción de los demás.

Sin embargo, los usuarios en redes no parecen muy convencidos con las explicaciones de López, y menos con sus disculpas.



“Cuando uno ama, no maltrata, sea cual sea el motivo. A mí me han mordido perritos de calle en jornadas de alimentación o rescates y no por eso ando agrediéndolos”, escribió una de las defensoras de animales.



“Las palabras sobran, los actos son los que valen”, comentó otro de los internautas.

Nos reportan que la @PoliciaPasto retiró a los perritos que aparecen en el video, del domicilio del agresor. Estamos a espera del dictamen veterinario,

Frente al Banco Popular continúa a esta hora plantón en rechazo a este ataque salvaje😠😠 pic.twitter.com/HKM30PMXva — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 11, 2021

La posición del Banco Popular

La sucursal del banco donde labora López corresponde al Banco Popular, el cual ya emitió su posición sobre lo sucedido.



“Rechazamos enérgicamente todo tipo de actos de abuso y maltrato animal, pues consideramos que el respeto por la vida es un pilar fundamental de nuestra sociedad”, aseguran en el documento.



También indicaron que, aunque los hechos sucedieron fuera de las instalaciones del banco y “no son dueños de la conducta de las personas”, sí harán una investigación “para tomar todas las medidas que estén a su alcance de acuerdo con las reglamentaciones internas y en el marco de la ley”, afirmó la entidad bancaria.

