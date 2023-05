El ingeniero eléctrico Jaime Rendón tiene 76 años y un espíritu de quijote.



En su cabeza habitan batallas épicas y admira, hasta las entrañas, al almirante español Blas de Lezo y Olavarrieta, defensor de Cartagena de Indias ante el asedio de piratas y corsarios . Es su gran héroe, su inspiración cotidiana.



Hoy, cuando el mundo está paralizado en medio de la coronación de Carlos III como nuevo Rey de Inglaterra, Rendón se levanta con dignidad y recuerda aquella visita del Monarca a Cartagena que desató su ira, y, con él, la de un pueblo que se indignó por cuenta de la falta de memoria de sus propios gobernantes.

El mayor acto revolucionario de este siglo

Jaime Rendón, con un trozo de la placa y la mona que usó. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Desde su apartamento en un viejo edificio del barrio Los Alpes, en los extramuros de la ciudad de piedra, Rendón nos cuenta que nació en Medellín, pero llegó a Cartagena aún veinteañero y recién graduado como ingeniero eléctrico de la Universidad Pontificia Bolivariana.



En la pared principal de la sala, una foto gigante del momento en que se disponía a partir con una mona (o mazo) la placa en marmol en honor a los ingleses. Y para confirmar su osadía, en la mesa de centro conserva un pedazo de aquel marmol negro, y la mona con la cual rompió el insulto a la memora de los cartageneros.



Nos cuenta este gigante, de más de 1.80 centímetros de estatura, que su primer trabajo en la Ciudad Heroica, en la década de los 70, fue iluminar el Castillo de San Felipe de Barajas y las murallas. Desde entonces se enamoró de esta urbe y su pasado, y se comprometió con la ciudad y sus problemas.



Y fue por ese amor a Cartagena, y por esos ideales quijotescos que rondan su cabeza, que el 5 de noviembre del año 2014, Rendón protagonizó el mayor actor revolucionario del que se tenga memoria en esta ciudad caribeña durante el presente siglo: un desagravio al hoy Rey Carlos III de Inglaterra y a la clase política local.

La placa en honor a los ingleses que

terminó en vergüenza nacional

a la izquierda, el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, y su esposa. A la derecha, el entonces príncipe Carlos de Inglaterra, hoy Rey Carlos III, junto a Camila Parker, hoy reina consorte. Foto: Cortesía de El Universal

Al alcalde se le metió en la cabeza que había que había que hacer algo especial con el Principe,

el de la idea de la placa fue Sabas Pretelt. A ellos lo que les interesaba era la foto... FACEBOOK

A finales de octubre del año 2014, el entonces Príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa, Camila Parker, Duquesa de Cornualles, fueron invitados al país por el presidente de la República de la época, Juan Manuel Santos.



La visita real tuvo recorridos por varias ciudades y escenarios nacionales de interés, y Cartagena de Indias no se podía quedar por fuera de la agenda.



Ante la inminente llegada del hoy Rey Inglés, y su esposa, al Corralito de Piedra, el exministro Sabas Pretelt de la Vega, miembro de la Corporación Centro Histórico, y el alcalde de la ciudad, Dionisio Vélez planearon un homenaje para aquella comitiva inglesa.



"Al alcalde se le metió en la cabeza que había que hacer algo especial con el Principe Carlos, y el de la idea de la placa fue Sabas Pretelt. A ellos lo que les interesaba era la foto con el hijo consentido de la Reina Isabel, que en paz descance", recuerda Rendón, que además es amigo de Vélez y Preteld.



Para ello, ordenaron tallar una placa en mármol, que tuvo un valor de 5 millones de pesos, según Rendón, como homenaje a la visita real, y rendir así tributo a los ingleses.

En el centro de la placa, esculpido, el escudo colonial de Cartagena, y no el Republicano que conmemora (hoy) 2012 años de independencia

Esta era la placa en mármol en honor a los ingleses. Foto: archivo particular

La tarde del 31 de octubre, la pareja real arribó al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.



Frente al emblemático Castillo de San Felipe de Barajas, al lado de la escultura de Blas de Leso y Olavarrieta, la delegación colombiana, vestida de blanco, esperó al príncipe y su esposa, bajo el recio sol caribeño.



La pareja real llegó casi con 40 minutos de retraso, pero no fue un olvido de la puntualidad inglesa, fue consecuencia del caos vehicular en medio de las primeras celebraciones para las fiestas novembrinas que habían alterado el paso de la caravana real.



Las autoridades prohibieron que las cámaras fueran disparadas sobre la pareja real, salvo durante la foto oficial.



Hubo extensos discursos, encabezados por el exministro Pretelt y el alcalde Vélez, y un escueto y corto saludo de agradecimiento por parte del representante de la Realeza Inglesa.



La foto para la eternidad que buscaba la dirigencia local ya estaba lista: a la izquierda, el alcalde de Cartagena de la época, Dionisio Vélez, y su esposa. A la derecha, el entonces príncipe Carlos de Inglaterra, hoy Rey Carlos III, junto a su elegante esposa, Camila Parker, hoy reina consorte.



En el centro, cubierta con un paño blanco, una placa con letras doradas que aún hoy avergüenza a los colombianos que recuerdan el episodio. Como telón de fondo el Castillo de San Felipe de Barajas, joya patrimonial de la ciudad.



Pero cuando Carlos III y el alcalde Vélez deslizaron el paño blanco sobre el mármol y dejaron al descubierto el texto dorado comenzó la indignación:



‘Esta placa fue develada por sus altezas reales el príncipe de Gales y la duquesa de Cornalues. En memoria al valor y sufrimiento de todos los que murieron en combate tratando de tomar la ciudad y el fuerte de San Felipe, bajo el mando del almirante Edward Vernon en Cartagena de Indias en 1741. Presentada por la Corporación Centro Histórico Cartagena de Indias’.



Para mayor ofensa, en el centro de la placa, esculpido, el escudo colonial de Cartagena, y no el Republicano que conmemora (hoy) 2012 años de independencia de la ciudad.

La operación dignidad cartagenera

Jaime Rendón y Marino Sánchez, el obrero que le prestó la mona. Foto: archivo particular

Era el mayor acto de lambonería y sumisión, por un capricho del alcalde y una foto FACEBOOK

"Activistas, gestores sociales, académicos, estudiantes, defensores de animales, feministas, políticos... todo el mundo estaba indignado. No podíamos creer lo que decía esa placa. Era el mayor acto de lambonería y sumisión, por un capricho del alcalde y una foto", recuerda Rendón.



Así que iniciaron la operación para limpiar el nombre de los miles de cartageneros muertos de hambre y atravesados por las espadas inglesas en el sitio de 1741, a manos de los ingleses.



El príncipe y su mujer salieron el mismo día de la ciudad, y el honor de Cartagena había que limpiarlo cuanto antes. En los barrios populares las fiestas de noviembre ya estaban prendidas, y a este pueblo sin memoria no podían dejarlo embriagar sin antes recordarle su pasado. Las horas corrían.



La respuesta fue llamada ‘Operación Dignidad Cartagenera’ y estuvo al mando del ingeniero Rendón. Pero fue Fanny Pachón, feminista y antitaurina, la primera persona que dijo que esa placa había que romperla. También los acompañó el abogado ambientalista Rafael Vergara (QPD), exsecretario de medio ambiente de la ciudad y exguerrillero del M-19. La mona, para cometer aquel acto patrio, la aportó Marino Sánchez, un obrero de construcción.



La tarea de romper la placa estaba en manos de Pachón, por ser mujer y cartagenera; pero también por su reconocimiento como líder animalista. Un mes atrás, en La Plaza de la Aduana, ella, con su torso desnudo, se había clavado 100 agujas de acupuntura en la espalda, como protesta contra las corridas de toros en la ciudad. Después se fue a huelga de hambre.



Fanny propuso que ella rompería la placa de madrugada y escaparía sobre un caballo por la Avenida Pedro de Heredia, rumbo al sur, con la bandera de Cartagena levantada con su mano derecha. Todo sería grabado en video.



Pero Rendón se opuso: “No es un hecho delincuencial y por lo tanto no vamos a salir corriendo a escondernos. Esto es un acto por la patria, por la dignidad, y un homenaje a los miles que murieron de hambre y por las espadas inglesas en el sitio de 1741. Por el contrario hay que romper la placa y quedarnos ahí para argumentar los motivos y el error monumental que cometió el Distrito”.



Tampoco había que esperar la oscuridad de la noche, debía ser bajo la canícula cartagenera y que el pueblo, la gente de la calle, fuera testigo de aquella irreverencia patria. Porque, además, tenía que ser un acto cultural y para la memoria del pueblo.

Al séptimo golpe apareció la primera grieta sobre el mármol

Facebook Twitter Linkedin

Un trozo de placa y la mona, con la que Jaime atacó. Foto: archivo particular

El 5 de noviembre del 2014, cuando la visita real ya descansa en el Palacio de Buckingham, al otro lado del mar, Jaime Rendón llegó al Castillo de San Felipe pasadas las 7 de la mañana. Estaba decidido. Pidió la mona en una ferretería cercana. Se la prestó Marino Sánchez.



Con el mazo en la mano pasó frente a dos policías que se alistaban a custodiar la entrada de turistas al Castillo de San Felipe de Barajas. Llegó frente a la placa, escrita en español e inglés, y arremetió a golpes contra ese símbolo indigno.



"Solo hasta el séptimo golpe apareció la primera grita en ese mármol negro, y el sudor ya me corría, lo di con todas las fuerzas de mis años y la vi caer", dice y se le escurre una lágrima a este buen hombre.



Alcanzó a golpearla 40 veces antes de que una palenquera gritara alertando del ataque. Entonces apareció el patrullero de la policía Rafael Ceballos, pero el daño ya estaba hecho, y la famosa placa ya era historia.

Una denuncia en fiscalía por daño en bien público,

en escenario patrimonial de la humanidad

Facebook Twitter Linkedin

Fanny Pachón fue la primera que dijo "hay que romper esa placa". Foto: archivo particular

El patrullero Ceballos le pidió a Rendón que entregara la mona.



El lugar se llenó de curiosos: vendedores ambulantes y estudiantes de la Institución universitaria Rafael Núñez que le reclamaron a Rendón, pero al escuchar sus razones, que tuvieron tono de regaño, terminaron aplaudiendo.



Ceballos condujo a Rendón hasta el comando de Policía de Chambacú, pero no caminaron solos, los escoltó una fila de chismosos que celebraban el acto heroico del cartagenero.



La placa más que un homenaje a los hombres caídos era un burdo brochazo a la historia de Colombia. Y de tajo olvidaba que no más de tres mil hombres, liderados por Blas de Lezo, un marinero español mutilado de guerra, habían derrotado a la armada inglesa, la más poderosa del mundo que hasta entontes había surcado los mares, al servicio del Rey de Inglaterra.



Una batalla épica que los mismos ingleses han reconocido con la más grande derrota naval en su historia.



El exministro Sabas Pretelt de la Vega, ya retirado del agitado mundo político, y dedicado al amor de sus nietos y toda su familia en Cartagena, recordó así el episodio: "La placa fue para que a los pies del gran Blas de Lezo los ingleses rindieran tributo a sus muertos, ante la derrota que sufrieron. Un acto que se hace universalmente. Y que lo hiciera el Príncipe. Pero alguien con afán de protagonismo rompió la placa. Un show lamentable".



El patrullero Rafael Ceballos fue comisionado para llevar al detenido hasta la Fiscalía de Crespo. Allí elevó denuncia formal por los cargos de daño en bien público, en escenario patrimonial de la humanidad.



El comandante de Policía de Cartagena, coronel Carlos Rodríguez, pidió en los telenoticieros de medio día un mínimo 5 años de cárcel y 8 millones de pesos de multa para el capturado, por esta afrenta. Sabía que Rendón no había actuado solo y pidió que los otros responsables se entregaran.

'Con todo respeto señor fiscal, esa placa no vale nada'

Facebook Twitter Linkedin

Jaime Rendón (derecha) con su abogado y los fiscales, la tarde que fue capturado tras romper la placa. Foto: archivo particular

En la URI, un fiscal entrevistó al rebelde, ya entrado en años.



- Digame usted, por qué rompió esa placa tan costosa y significativa. Increpó el fiscal de turno.



- Con todo respeto señor fiscal, esa placa no vale nada. Era una ofensa al honor de Cartagena, al honor de los hombres y mujeres que sufrieron ese vil ataque del invasor inglés en 1741 y que el pueblo de Cartagena enfrentó con apenas seis barcos, frente a 286 navíos de guerra ingleses y 30 mil hombres armados hasta los dientes. Pero esta ciudad- señor fiscal- los enfrentó con apenas 3 mil hombres, más de la mitad indios y esclavos, sin experiencia en las artes de la guerra, al mando de don Blas de Lezo y Olivarrieta. ¡A Cartagena se le respeta! Respondió el demandado.



El fiscal guardó silencio. Se puso de pie. Miró al capturado de arriba abajo y le dijo: “lo felicito, hombres como usted son los que necesita Cartagena para sacarla de la corrupción. No se preocupe señor Rendón que esta denuncia queda archivada de inmediato”.



La humanidad jamás verá un homenaje de la Marina de los Estados Unidos a los pilotos japoneses que murieron la mañana del 7 de diciembre de 1941 durante el bombardeo a la base naval de Pearl Harbor.



El mismo Rey Carlos III de Inglaterra jamás develará una placa como tributo a los pilotos alemanes que murieron durante los bombardeos a Londres, durante 57 días y sus noches, en la segunda guerra mundial.



Estos homenajes sin memoria solo ocurren en una nación que en un periodo de su historia se llamó ‘la patria boba’. Un rincón en el Caribe también llamado Macondo, donde un homenaje al Rey Carlos III de Inglaterra desató la ira de un pueblo.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas