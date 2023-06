El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, logró evitar que la Fiscalía le impusiera medidas de aseguramiento por tres procesos que abrió en su contra por supuestas irregularidades en la construcción de tres obras públicas de importancia para la ciudad de Santa Marta.



(Además: Emergencia sanitaria: 10 casos de bacteria en cultivos de tilapias en Atlántico)



La Fiscalía General de la Nación formuló tres intentos de imputación de acusación y solicitó en la misma cantidad medidas de aseguramiento, pero no tuvo respuesta positiva ante los jueces.

El Tribunal Superior de Bogotá negó el requerimiento al considerar que el Gobernador Caicedo no representa un peligro para la comunidad y que no utilizará su cargo para cometer delitos contra la administración pública, desvirtuando así los argumentos presentados por la Fiscalía.



(También: Los desafíos de Barranquilla y Atlántico para convertirse en territorios competitivos)



“Jamás había pasado en la historia judicial colombiana; la Fiscalía De Francisco Barbosa quiso imponerme medida de aseguramiento con 3 procesos simultáneos con tres fiscales y ante tres Magistrados distintos. La justicia nos concedió la razón y me defenderé en libertad, pese a la persecución orquestada”, expresó el gobernador en su cuenta de Twitter.



Según Caicedo la ratificación de la falta de necesidad de imponer una medida de aseguramiento contra el mandatario es una clara señal de que no existen pruebas suficientes que respalden las acusaciones en su contra.



Ante la resolución judicial, el gobernador Caicedo reafirmó su compromiso con el pueblo del Magdalena y su determinación de seguir trabajando por su bienestar.



"Hoy, como siempre, me dedicaré a cumplir con la gestión de Gobierno y el cumplimiento del Plan de Desarrollo, honrando nuestro compromiso de campaña en beneficio del pueblo mayoritario. Seguiremos trabajando por el pueblo del Magdalena", afirmó el gobernador.



(Lea: Lo hirieron para robarle un rolex y cadena de oro: se debate entre la vida y la muerte)



Con esta absolución, el gobernador Carlos Caicedo podrá continuar con su labor al frente del departamento del Magdalena.



Los procesos judiciales seguirán su curso y entrarán en la etapa de la revisión de la revisión de las pruebas que plantea la Fiscalía para demostrar la responsabilidad de Carlos Caicedo en presuntos actos de corrupción en la ejecución de los proyectos la Megabiblioteca, dos Centros de Desarrollo Infantil y un coliseo deportivo.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv