Caicedo le responde a Vargas Lleras y lo acusa de robar plata de educación

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo usó sus redes sociales para responderle al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en una columna publicada en EL TIEMPO lo acusó de ser uno de los actores, junto a Fecode, que han truncado el regreso a la presencialidad educativa en el mencionado departamento.



Vargas Lleras en su artículo, que compartió en Twitter, aseguró que Caicedo ha resuelto convertir el tema del retorno de la educación al aula de clases en “una batalla personal”.

El líder político de Cambio Radical sugiere a la Procuraduría General de la Nación suspender al gobernador magdalenense porque a través de tutelas ha impedido que los estudiantes vuelvan a los colegios.



“La Procuraduría ya ha tomado cartas en el asunto, y ojalá sancionen ejemplarmente a este mandatario enviándolo a su casa en forma permanente”, indicó.



Carlos Caicedo le respondió con un trino, diciendo que mientras él ha trabajado por recuperar la educación pública, Vargas Lleras y otros que no identificó la han robado.

El gobernador también manifestó que no es la primera vez que Germán Vargas Lleras, pretende ejercer una presión sobre la justicia y organismos de control para quitarlo del camino.



“Así como por orden suya su fiscal de bolsillo Néstor Humberto Martinez intentó encarcelarme con montajes, ahora presiona la procuraduría a violar un mandato popular”, expresó.



Con este encontrón queda en evidencia que las relaciones sostenidas entre estos dos líderes políticos son cosas del pasado y actualmente son bien marcadas sus diferencias.

Respaldo de Fecode

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), rechazó la solicitud dirigida por la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, a la Procuraduría General de la Nación para investigar al gobernador del Magdalena, por mantener su rechazo al retorno a la presencialidad académica.



En la comunicación, firmada por el directivo de Fecode, Nelson Alarcón, destacó que la decisión de Caicedo se fundamentó en las condiciones insuficientes de bioseguridad de las instituciones educativas.



Según el gobierno departamental, los colegios en su estado actual representan un riesgo, y por lo tanto, un atentado contra la salud y la vida de estudiantes, maestros, directivos, administrativos, personal de apoyo logístico y en consecuencia, del grupo familiar de cada uno de ellos.



“Desde Fecode expresamos nuestro respaldo irrestricto al gobernador Carlos Caicedo, al Magisterio y a la comunidad educativa del Magdalena, y en su defecto, advertimos que la solicitud de la ministra María Victoria Angulo es violatoria”, indicó la agremiación.



La organización sindical recordó que las I.E.D. del Magdalena no cumplen con las condiciones bioseguras que exige la OIT y la UNICEF, debido a la precariedad en la que se encuentran.



Cabe indicar que el Magdalena es uno de los departamentos de Colombia que no se acogió al llamado del Gobierno de regresar a la presencialidad educativa. Por el momento las clases en los colegios públicos siguen siendo de forma virtual.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

