Caicedo sigue los pasos de Daniel Quintero y renuncia a la Gobernación del Magdalena

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, seguirá los pasos del ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y presentó ya su renuncia al cargo para enfocarse en apoyar a los candidatos de Fuerza Ciudadana en las elecciones regionales. La noticia, confirmada por fuentes internas de la administración departamental, anticipa un giro en la carrera política de Caicedo.



Carlos Caicedo anunciará oficialmente su renuncia en una rueda de prensa que tendrá lugar este viernes 13 de octubre, donde compartirá detalles de su decisión y su visión sobre su futuro político. El gobernador espera que el presidente Gustavo Petro apruebe rápidamente su salida del gobierno para dedicarse por completo al respaldo de los candidatos de Fuerza Ciudadana.

La renuncia de Carlos Caicedo

Carlos Caicedo. Foto: Cortesía Movimiento Ciudadano

Una de las prioridades de Caicedo será el respaldo a Jorge Agudelo, quien ha inscrito su candidatura para la Alcaldía de Santa Marta tras la revocatoria de su hermana Patricia Caicedo.

Agudelo, ex secretario de hacienda del departamento y el distrito, es relativamente desconocido en la ciudad, lo que hace esencial el apoyo del líder 'caicedista' para ganar en poco tiempo reconocimiento y aceptación entre la ciudadanía.



Jorge Agudelo es el nuevo candidato de Fuerza Ciudadana a al alcaldía de Santa Marta. Foto: Cortesía Anderson Freide

La revocatoria de su hermana como candidata a la alcaldía ha tenido intranquilo a Carlos Caicedo, principalmente por todos los problemas que se le han presentado al partido político para inscribir un candidato en su reemplazo.

A pesar de que algunos juristas han señalado la posible falta de legalidad de la candidatura de Jorge Agudelo debido a su inscripción en tiempos extemporáneos de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Nacional Electoral, Carlos Caicedo está dispuesto a defender esta alternativa. En caso de que no tenga éxito, y también sea inhabilitado podría considerar impulsar el voto en blanco para forzar nuevas elecciones. El tiempo apremia, teniendo en cuenta que las elecciones están a prácticamente 15 días.



En sus redes sociales, Carlos Caicedo compartió una publicación de despedida de su cargo como gobernador de Magdalena, anticipando una nueva lucha por mantener el poder político, tanto en la gobernación con Rafael Martínez como en la alcaldía con Jorge Agudelo.

Un día tuvimos un sueño, trabajar por el Magdalena, luego se hizo realidad después de caminar calle a calle, de hablar con la gente, de contarles como íbamos a cambiar el departamento y ahí estuvieron mis padres, mis hijos, mi familia, el pueblo, lo recuerdo como un TBT, y hoy… pic.twitter.com/QUXHx9etRN — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) October 12, 2023

Su hermana Patricia Caicedo lideraba las encuestas en Santa Marta, pero su inhabilidad a días de las elecciones puso en riesgo la participación del partido Fuerza Ciudadana en esta contienda electoral que elegirá al alcalde de esta ciudad en sus 500 años de fundada.

La carta de renuncia

EL TIEMPO tuvo acceso a la carta que envió al presidente, en la que habla inicialmente de los logros de su administración y remata entregando detalles de los motivos que lo llevaron a no terminar su mandato.

“Renuncio para defender nuestras ideas políticas, para no darle paso a los de antes, a los que por años saquearon los recursos y bienes públicos de esta ciudad y del departamento, y para defender las ideas de cambio de Fuerza Ciudadana, por la que he luchado con integridad y resiliencia por más de 20 años”, señala en el escrito.



También informa que a partir del sábado queda una Gobernadora encargada del Magdalena hasta que el partido Fuerza Ciudadana presente la terna y el gobierno nacional designe quien asumirá hasta el próximo 31 de diciembre.



“No me voy por cansancio, ni porque alguien me lo haya pedido. No tengo miedo a las amenazas e injurias de algunos medios, clanes y fiscales. Me voy porque ya las palabras no son suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos”, agregó Caicedo.

Aspecto de una de las concentraciones de los militantes de Fuerza Ciudadana en Santa Marta Foto: Fuerza Ciudadana

También se refiere a los problemas que ha tenido su partido político en estas elecciones: “Como todos saben, Fuerza Ciudadana, el partido que fundé y defiendo, y sus candidatos, llevan semanas sin poder hacer campaña electoral, ni siquiera tener candidato a la Alcaldía de Santa Marta, en donde somos gobierno en tres oportunidades, luego de las trampas y el actuar perverso de los adversarios tradicionales de siempre y de una institucionalidad que se prestó para esta conspiración antidemocrática”, anota.



También deja claro que renuncia a 17 días de las elecciones y 2 meses de empalme para terminar su periodo, para hacer llegar su mensaje, con más fuerza, a todos los samarios y samarias. Y se refiere directamente a las familias políticas Cotes, Diazgranados, Pinedos, Dávila, Vives, y sus aliados Uribe, Name, Char a las que señala de mafiosas.

“(…)A Rafael Martínez ya lo conocen y a Jorge Agudelo lo van a conocer en estos pocos días que nos quedan. Me pondré a trabajar activamente con ellos en esta campaña electoral”, sostiene Carlos Caicedo en su carta de dos hojas.

Remata diciendo que “vamos a defender y conservar las conquistas democráticas logradas con años de lucha, renunciar a ellas no es una opción. Nuestro mandato se resume en una frase: ¡Hemos devuelto el gobierno y el poder al pueblo, su verdadero dueño!”

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv