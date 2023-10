Oficial: Carlos Caicedo renuncia como Gobernador del Magdalena para hacer campaña

En una noticia que ha sacudido la política regional, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció oficialmente su renuncia al cargo para concentrarse en fortalecer la campaña política de su partido, Fuerza Ciudadana. Este movimiento estratégico se produce en un momento crucial, cuando el partido se ha visto debilitado por las inhabilidades de varios de sus candidatos para las elecciones populares programadas para el 29 de octubre.

Entre las inhabilidades más notables se encuentra la de su hermana, Patricia Caicedo, quien aspiraba a la Alcaldía de Santa Marta. Esta noticia pone fin a semanas de especulaciones y rumores que rodeaban la situación política en el Magdalena.



En su comunicado oficial, Caicedo expresó: "Hay momentos en la vida en los que debemos tener un especial sentido de responsabilidad. Yo lo asumí durante casi los cuatro años que he sido gobernador del Magdalena". También afirmó que su renuncia tiene como objetivo defender las ideas políticas y luchar contra la corrupción y el saqueo de los recursos públicos que, según él, han prevalecido en la ciudad y el departamento durante años.



El gobernador enfatizó que su decisión no se debe al cansancio ni a las amenazas a las que ha sido sometido por parte de ciertos medios, clanes y fiscales. Afirmó: "Me voy porque las palabras no son suficientes y es preciso demostrar con hechos que somos lo que queremos".



La renuncia de Caicedo fue entregada a la Presidencia de la República y, de ser aceptada, la secretaria de Gobierno, Anabel Zúñiga, asumirá el cargo como gobernadora encargada. Esto podría tener un impacto significativo en la campaña a la Alcaldía, ya que apenas hace tres días se eligió al candidato que reemplazará a Patricia Caicedo, y el tiempo para fortalecer la intención de voto es limitado.



La noticia marca un hito en la política regional y plantea interrogantes sobre el futuro de Fuerza Ciudadana y la dinámica política en el Magdalena.

Redacción Caribe