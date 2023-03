La Fiscalía ha concluido tres audiencias preliminares contra el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, donde se le han imputado cargos por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica.



Durante todas las diligencias, el mandatario se declaró inocente y aseguró que los procesos que le han sido abiertos por supuestos hechos de corrupción en su época como alcalde son un montaje y una persecución política para que no finalice con su periodo como gobernador.

"He escuchado la farragosa intervención circular y repetitiva, que no es más que un vil montaje que no tiene otro propósito que sacarnos de este cargo para hacerle un favor a los clanes narcopolíticos que derrotamos en las urnas", dijo el gobernador.



Caicedo también hizo énfasis en que, durante su administración como alcalde entre 2012 y 2015, no existió ningún ápice de lesión contra el erario del distrito.



"Lo que ha querido decir el fiscal es que la alcaldía es una ONG o SAS personal y que este servidor público es responsable absoluto en el contrato", agregó.



Por su parte, la Fiscalía en las tres diligencias argumentó que halló múltiples irregularidades que generaron un sobrecosto de 1.600 millones de pesos en obras como la construcción de una megabiblioteca, en el coliseo de Gaira y en los Centros de Desarrollo Integral.

A pesar de las pruebas presentadas por el ente acusador, los jueces no avanzaron con la diligencia de medida de aseguramiento que definiría la situación inmediata del gobernador.



Caicedo compareció en la audiencia virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá desde los escenarios investigados. En sus intervenciones, mostró que las obras están culminadas y disponibles para el uso de la comunidad.



Sin embargo, el Centro de Desarrollo Integral de Bonda permanece inconcluso y con diversos problemas que han impedido su terminación, a pesar de que ya han pasado dos administraciones de la misma línea del gobernador.



Carlos Caicedo, por el momento, continuará en el cargo mientras se desarrollan las audiencias de medida de aseguramiento en su contra que fueron aplazadas por diferentes motivos y solicitudes.



"No acepto estos cargos, no me allano y me declaro inocente. Esta es una imputación basada en falsedades en un propósito desesperado de ver cómo se vienen en mi contra en tres imputaciones en menos de una semana, exponiéndonos al escarnio público", concluyó Caicedo.

Policía se pronuncia por acción contra manifestantes que respaldaban a Caicedo

Los manifestantes se enfrentaron con las autoridades. Foto: Fuerza Ciudadana

La Policía Metropolitana de Santa Marta emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones de líderes de Fuerza Ciudadana, luego de que la institución enviara a efectivos policiales para disolver un bloqueo de vía que seguidores del gobernador Carlos Caicedo realizaban para rechazar los procesos que realiza la Fiscalía en contra del gobernante.



Según el comunicado, alrededor de 300 personas generaron caos vehicular y perturbaron la convivencia y seguridad ciudadana en la Troncal del Caribe durante más de una hora y media.



La Policía indicó que se agotaron todos los medios de diálogo y se observó la escala gradual del uso de la fuerza dentro del marco de la ley.



“Los uniformados de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) estaban presentes, pero no hicieron uso de agentes químicos ni armas letales para abrir la vía”, indicó la institución.

La Policía también detalló que un uniformado resultó herido en la cabeza en medio de los enfrentamientos, al igual que uno de los manifestantes que sufrió una laceración en el rostro.



“Posteriormente, se realizó una verificación en centros asistenciales de la ciudad sin hallar más personas heridas durante la manifestación”, precisó la Policía.



Por otra parte, la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Adriana Paz, respondió a las críticas del gobernador después de que este pidiera su traslado por actuar sin la autorización o consulta de las autoridades administrativas en el bloqueo.



La coronel Paz indicó que no necesita permiso ni de la alcaldía ni de la Gobernación para enviar a sus hombres a retirar un cierre de carretera y que siempre actúa dentro del marco de la ley y con la observancia del diálogo y la escala gradual del uso de la fuerza.



“No hubo intención de acabar la protesta ciudadana, sino evitar que siguieran bloqueando el tráfico vehicular en la vía nacional”, puntualizó la alta oficial.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

