Cuando apenas el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, celebraba la decisión de la Fiscalía de precluir la investigación en su contra por los homicidios de un estudiante y dos docentes de la Universidad del Magdalena en su época como rector, un nuevo escándalo lo salpica, esta vez por presuntamente cometer actos de corrupción en la contratación de obras en Santa Marta.



“¡La verdad ha triunfado!”, dijo Caicedo en una publicación en sus redes sociales, en la que además colgó un comunicado en el que se refiere sobre lo valioso que significaba para su vida personal y política la decisión del ente de acusador frente a este proceso que llegó incluso a mantenerlo privado de la libertad durante casi cinco años.



Dijo el actual gobernador que de esta manera se derrumba “el castillo de mentiras impulsadas infamemente por clanes políticos y paramilitares del Magdalena por 20 años. Violaron sin piedad mis derechos humanos y lastimaron con saña la dignidad de mi familia, mis padres e hijos. Resistimos gracias al pueblo”.



Agregó que “valoro con profundo sentimiento que por fin se haga justicia”.

El mandatario de los magdalenense, aseguró que le da tranquilidad el hecho de que ninguna responsabilidad se le atribuya en los hechos con que paramilitares y parapolíticos buscaron enlodarlo y sacarlo del escenario político.



“Todos los ataques, difamaciones, montajes, mentiras, sabotajes y hasta muertos que me han atribuido los clanes del Magdalena y sus aliados, no son otra cosa que la conspiración perversa de la vieja y desesperada clase política, de la que he sido víctima, y contra la que el pueblo magdalenense se rebeló”, señaló el gobernador.



Caicedo como presagiando que en cualquier momento tendría que enfrentar otro capítulo con la justicia, expresó que “vendrán de seguro más batallas, y volveremos a ganar esgrimiendo la verdad; continuaremos luchando junto al pueblo para sembrar la primavera de la esperanza, y asi florezca por siempre en nuestra tierra, la dignidad para nuestra gente”.



Efectivamente minutos después de su pronunciamiento en las redes sociales, la Fiscalía lo involucró en lo que denominó el Robo del Magdalena, y anunció que pedirá casa por cárcel en su contra para que responda por el presunto detrimento patrimonial de más de 1.500 millones de pesos en la contratación de varias obras, entre esas la megabiblioteca, coliseo y Centro de Desarrollo Integral de Bonda que se ejecutaron en Santa Marta.

La verdad ha triunfado, derrumbando el castillo de mentiras impulsadas infamemente por clanes políticos y paramilitares del magdalena x 20 años,violaron sin piedad mis derechos humanos y lastimaron con saña la dignidad de mi familia,mis padres e hijos.Resistimos gracias al pueblo pic.twitter.com/gwyxkooewX — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) February 13, 2023

Reacción de abogado aliado de Caicedo

Alejandro Arias, uno de los abogados aliados del gobernador, indicó que “venden un comunicado de prensa sobre un supuesto Robo del Magdalena y citan a Carlos Caicedo, actual gobernador, pero lo que se le sindica nada tenía que ver con el Departamento del Magdalena, sino estrictamente con Santa Marta en su época como alcalde”.



Manifestó que no es lógico que se imputen al actual gobernador por unas obras que ya están entregadas, que fueron investigadas por la Contraloria y la Procuraduría, las cuales ya cerraron investigaciones en esos mismos procesos.



“Es absurdo que pidan separación del cargo con el argumento de que podrían manipular pruebas, cuando todas fueron ya aportadas previamente y certificadas, pero además la investigación en contra de Carlos Caicedo no es por su ejercicio en la Gobernación sino por la ejecución de obras en la alcaldía, que se cumplió hace 7 años”, puntualizó Alejandro Arias.



Carlos Caicedo hasta el momento no se ha pronunciado respecto a esta investigación que le cursa y que podría convertirse en un impedimento para que termine su mandato este año como Gobernador de Magdalena.

#ATENCIÓN | Resultados investigativos y judiciales en caso denominado ‘Robo de Magdalena’. En evidencia quedaron presuntas irregularidades de contratación, proyectos viales incompletos y con posibles sobrecostos, y obras civiles deterioradas o abandonadas. https://t.co/6m7uPUx40p pic.twitter.com/3XT3gvfa6v — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 13, 2023

