Carlos Caicedo dice que a sus candidatos le tienen ‘culillo’ en el Magdalena

Desde su salida del cargo de gobernador, Carlos Caicedo ha estado en el centro de la arena política, promocionando a sus candidatos de Fuerza Ciudadana en Santa Marta y Magdalena. Pero también ha aprovechado su condición ya de ciudadano para cuestionar y atacar con vehemencia a sus oponentes.



Para él, está claro que buscan sacar a su partido de la contienda antes de las elecciones, ya que en las urnas considera que son imbatibles.

Lo anterior lo argumenta basándose en las múltiples demandas presentadas ante el Consejo Nacional Electoral y diversos despachos judiciales para invalidar las candidaturas de Fuerza Ciudadana.



El primer golpe llegó con la revocación de la candidatura de su hermana, Patricia Caicedo. Ahora, la candidatura de Jorge Agudelo, su reemplazo, está en riesgo de inhabilidad y podría no mantenerse vigente hasta las elecciones del 29 de octubre.



Incluso su candidato a la gobernación, Rafael Martínez, enfrenta una denuncia por doble militancia que ha sido aceptada por el CNE.



Frente a este complicado escenario, Carlos Caicedo ha defendido a sus candidatos con toda su artillería discursiva y no ha escatimado esfuerzos en la calle, en tarimas y en los tribunales para asegurar su participación en las elecciones y ganarlas.

El fuerte ataque de Caicedo a sus oponentes



"Cuál es el culillo que le tienen a @JorgeAgudeloA y que le tenian a @patcaicedo cuál es el culillo que le tienen a @fzciudadana Tan jequesitos que son, tan paraquitos que son".

: @carlosecaicedo



Ante multitudes, el presidente fundador de Fuerza Ciudadana le canta la tabla a la… pic.twitter.com/SUJWvoxZgl — Abraham Katime (@abrahamkatime) October 19, 2023

En su discurso más reciente en una plaza pública, Caicedo se mostró enérgico y lanzó acusaciones directas contra sus adversarios políticos: "Tanto decían que el pueblo no nos quería y que no veían los resultados, ¿cuál es el miedo que le tienen a Jorge

Agudelo o que le tuvieron a Patricia Caicedo y a Fuerza Ciudadana? Tan jaquesitos que son, tan paraquitos que son, tan mafiosos que son, y le temen al pueblo raso porque les vamos a dar una limpia en las próximas elecciones", declaró.



Estas palabras de Caicedo se dirigieron, entre otros, a Carlos Pinedo, quien es uno de los que lidera las encuestas en Santa Marta, y a Franklin Lozano y Mallath Martínez, también contendientes en la carrera por la gobernación. Caicedo afirma que estos tres candidatos están detrás de las numerosas demandas que buscan obstaculizar el camino de Fuerza Ciudadana mediante influencias y contactos en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.



Hasta el momento, ninguno de los candidatos ha respondido a las acusaciones de Caicedo, a excepción de Carlos Pinedo, quien lo criticó fuertemente por abandonar su cargo como gobernador en medio de una crisis de seguridad en el departamento. "Yo sabía que él (Caicedo) era irresponsable", expresó Pinedo.



Añadió: “se parece a un payaso en una fiesta infantil, repartiendo chocolatinas, pero lo que acaba de hacer es la tapa de la tapa de las tres ollas podridas que tiene. Me parece una irresponsabilidad, la más grande que le hayamos conocido con todo el departamento del Magdalena, donde estamos atravesando una de las mayores crisis de inseguridad”.



Las acusaciones de Caicedo no terminan allí, ya que los líderes de Fuerza Ciudadana afirman que Pinedo está siendo financiado con dinero del narcotráfico y respaldado por grupos paramilitares en la región. Esta situación pone de manifiesto la intensidad de la batalla política que se está librando en Santa Marta y Magdalena.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X:@rogeruv