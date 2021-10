¿Por qué ordenaron cinco días de arresto contra gobernador de Magdalena?

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, fue sancionado con una orden de arresto durante cinco días por desacatar un fallo que determinaba el reintegro de Mayra Castro Britto como gerente de la E.S.E. Santander Herrera del municipio de Pivijay.



La decisión fue del Juez Promiscuo de Pivijay quien, además de la privación de la libertad, le impuso al mandatario departamental una multa de dos (2) salarios mínimos mensuales, por no atender la sentencia de tutela calendada.



(Además: Realizan jornadas de vacunación contra covid en comercio de Santa Marta)

Esa es una abierta violación de las normas que regulan la materia, dado que la decisión que impone una sanción por desacato no es apelable FACEBOOK

TWITTER

En el oficio, el togado dice que “la presente decisión, comuníquesele al Señor Presidente de la República de Colombia, a efectos de que designe la persona que ha de encargarse del despacho del Representante Legal de la Gobernación de Magdalena, mientras dura le sanción impuesta y líbrese la respectiva orden de captura”.



Por la gerencia del hospital de Pivijay, Mayra Castro nombrada en el cargo por concurso y el mandatario departamental, Carlos Caicedo libran una batalla legal que ha tenido varios capítulos.



(También: Moderna: cartagenero casi pierde beca en Europa por falta de segunda dosis)



Inicialmente, la gerente fue removida de su cargo por la gobernación sin una clara justificación. Solo se conoció una carta de renuncia de Castro, quien luego aseguró que la decisión era injusta y ajena a su propia voluntad.



Por esa razón, acudió a las instancias legales con las que logró su reintegro.

Facebook Twitter Linkedin

Nuevo fallo de Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay ordenó que Mayra Castro Britto fuera reintegrada, a su cargo; esta vez la decisión judicial no fue acatada por el Gobernador de Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena

Pero la disputa por el manejo de la ESE municipal no quedó ahí. La impugnación del fallo que la había devuelto a sus funciones, conllevó a que nuevamente quedara vacante el puesto de gerente en propiedad.



No obstante, un nuevo fallo del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay ordenó que Mayra Castro Britto fuera reintegrada, a su cargo; esta vez la decisión judicial no fue acatada por el Gobernador de Magdalena.



(Lo invitamos a leer: Frustran secuestro de cuatro comuneros indígenas en el norte del Cauca)



Por el desacato del fallo, ahora el mandatario departamental fue sancionado con cinco días de arresto y una multa económica.

Gobernación denunciará a juez

Este juez de Pivijay demuestra con sus decisiones una craza ignorancia de las normas que regulan nuestro Estado social de derecho FACEBOOK

TWITTER

El Jefe de la Oficina Asesora jurídica de la Gobernación, José Humberto Torres, dijo que denunciará penalmente el Juez Promiscuo Municipal de Pivijay, Juan Carlos Bonett Pérez.



Según el funcionario la sanción que impuso contra el gobernador extralimita sus funciones y cambia ilegalmente el artículo que reglamenta la Acción de Tutela.



Según Torres, el juez continúa prevaricando al cambiar el contenido del artículo que reglamentó la Acción de Tutela al decidir que, en caso de no ser impugnada la sanción de desacato impuesta al gobernador, debe enviarse al superior para que tramite el grado jurisdiccional de consulta.



(Le puede interesar: Inversión de $2,5 billones para obras en La Mojana, anunció Duque)

“Esa es una abierta violación de las normas que regulan la materia, dado que la decisión que impone una sanción por desacato no es apelable”, afirmó el Jefe de Oficina Jurídica de la Gobernación.



Para Torres esta forma de administrar justicia pone de presente el grave riesgo en que esta toda una comunidad expuesta al abuso de la posición dominante de algunos jueces.



“Este juez de Pivijay demuestra con sus decisiones una craza ignorancia de las normas que regulan nuestro Estado social de derecho”, afirmó Torres.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

Más noticias en Colombia

El músico 'Michi Sarmiento' lucha por su vida en un hospital de Cartagena

Restringen visitas al ‘Bosque del Agüil’ en Aguachica (sur del Cesar)