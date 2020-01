Carlos Caicedo anuncia una reestructuración a gastos en el Magdalena

Carlos Caicedo Ómar, en su posesión como Gobernador del departamento anunció una reestructuración de la inversión pública para llegar con más obras y proyectos que generen impacto social en el Magdalena.



“Con una modificación de los gastos, tendremos las herramientas para cumplir el mandato popular”, señaló el Gobernador ante aproximadamente cuatro mil personas que asistieron al evento realizado en la Quinta de San Pedro Alejandrino.

En su discurso, el noveno Gobernador del Magdalena hizo énfasis en lo que será el cambio que empezó en Santa Marta y que ahora se trasladará al Magdalena, haciendo una particular invitación a todos los actores sociales y políticos a hacer parte del “congreso del cambio”.



Esta iniciativa la denominó como una carta de navegación que se convertirá en el mandato de sus próximos 4 años a través del Plan de Desarrollo, pero además lo convertirán en ordenanzas en la Asamblea y en Ley a través del Congreso.



Dijo que hay una tarea ardua porque el Departamento tiene una gestión contractual “deficiente y poco transparente” y que en los últimos cuatro años solo se ejecutaron 25 obras.



El Magdalena es el cuarto departamento más pobre del país y en pobreza extrema e indigencia: “Casi 15 de cada 100 magdalenenses vive con $117.000, de cada 100 habitantes 38 tienen carencias en todos los aspectos; ocupamos el séptimo lugar en el triste ranking de la pobreza multidimensional. Tres municipios tienen más del 70% del analfabetismo del departamento, 9% es nuestra tasa, está por encima de la media nacional de lejos”, expresó.



Caicedo este jueves dio a conocer su equipo de gabinete donde la mayoría de los secretarios, son quienes han venido trabajando estos años en las dependencias del Distrito. En esa lista, uno de los nombres que se destaca es el del ex alcalde Rafael Martínez, quien asume como gerente de proyecto del Magdalena.



Pocas horas después de posesionado en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Carlos Caicedo fue objeto de una noticia falsa que indicaba que habría sido blanco de una presunta nulidad de la elección hecha por el Consejo Nacional Electoral.



Sobre esto el magistrado Renato Contreras del Consejo Nacional Electoral, fue el encargado de desmentir el acatamiento falso del órgano rector a un fallo inexistente: “Está circulando un facsímil con la que sería mi firma, en el cual el Consejo Nacional Electoral estaría acatando una supuesta decisión del Tribual Administrativo de Cundinamarca. Sobre eso debo señalar que no he proferido esta decisión”.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv