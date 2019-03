Gobernador de Boyacá habría tenido participación indebida en política

Por causa de un video difundido por redes en el que se ve al actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pidiendo aplausos para un candidato a ese puesto en las elecciones de octubre de este año, el funcionario ha sido señalado de participación indebida en política.

Amaya, actual dirigente del departamento, pidió aplausos a favor de Jonatan Sánchez y su gestión como diputado de la Asamblea Departamental; Sánchez es actual candidato a la Gobernación de Boyacá. El suceso ocurrió durante una entrega de útiles escolares en el municipio de Borbur.

Gobernador de Boyacá en el ojo del huracán por presunta participación indebida en política. pic.twitter.com/3oJf84aJRU — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 27 de marzo de 2019

En el vídeo se ve al gobernador Amaya animando a la gente para que aplauda la gestión de Sánchez durante sus funciones públicas y recalcando que a él no le interesa inmiscuirse en asuntos políticos.



“Hay también un diputado que nos ayudó mucho. Hay que hacer honor a la verdad, que es hijo de Otanche. Jonathan, que se retiró, porque tenía otros proyectos -en los que yo no puedo interferir porque no puedo meter nada en la política, ni me interesa. Gracias–, pero sí tengo que agradecerle al diputado –exdiputado- Jonathan, porque hizo una gran tarea”, dijo Amaya.



Sin embargo, el hecho de haber lanzado el comentario, aún si el candidato no estaba presente, es suficiente para que la Procuraduría pueda abrir una investigación que le acarrearía 3 meses de suspensión al Gobernador.

Tras la polémica, Amaya aclaró a través de un comunicado de prensa que "dicha manifestación de agradecimiento no puede ser considerada como un respaldo en favor de candidato alguno.

​

El mandatario explicó que acostumbra a agradecer públicamente a todos los diputados, congresistas, miembros de la JAC, gremios y ciudadanos que contribuyan con el desarrollo del departamento. Además, con el fin de dar contexto a su declaración, compartió el vídeo completo de su intervención en el evento.

Otros políticos del departamento ya se han expresado a través de redes sociales pidiendo agilidad en la intervención de la Procuraduría en contra de Amaya.



No es la primera vez que esto pasa con un candidato a la Gobernación de Boyacá. Recientemente, Claudia Ortiz, directora de la Agencia de Desarrollo Rural, fue suspendida 3 meses por su presunta participación indebida en política. Esto, por apoyar al pre-candidato a la Gobernación de este departamento, Guillermo Sánchez.

NACIÓN