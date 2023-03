Dos niñas que fueron intercambiadas al nacer acaban de regresar con sus padres biológicos en municipios de departamentos de la región Caribe de Colombia.

Las niñas que hoy tienen seis años de edad fueron intercambiadas al nacer involuntariamente en un hospital de Barranquilla.

Según informó Infobae, en cumplimiento de una orden judicial expedida por una comisaría de familia las niñas fueron reubicadas con sus familias biológicas en los municipios de Chimichagua (Cesar), y Palmar de Varela (Atlántico).



La despedida de las niñas por parte de los que hasta el pasado martes creyeron ser sus padres contó con el acompañamiento de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).



El responsable de que se haya descubierto que las niñas fueron intercambiadas es el padre de una de ellas, José Gregorio Hernández. Desde cuando su supuesta hija tenía dos años, este hombre comenzó a dudar de que fuera su padre ya que no se parecía en nada a él y además tiene tez blanca.



Según RCN Radio, Hernández se llevó a la niña a escondidas para Barranquilla con el fin de que a ambos les hicieran pruebas de ADN, cuyos resultados confirmaron su sospecha: la niña no era su hija biológica.



De regreso a su casa en Palmar de Varela, Hernández le contó a su esposa Norelis Truyol de las pruebas de ADN y le reclamó por, supuestamente, haberle sido infiel. Ella le dijo que eso no era cierto y acordaron que también se realizaría una prueba de ADN. Como era de esperarse, el resultado arrojó que Norelis no era la madre biológica de la niña.

Queremos que el Bienestar Familiar se apersone y cuide a las dos niñas. Realmente, ellas no han tenido acompañamiento de psicólogos y ambas se quedaron llorando.

Hernández consideró entonces que la única explicación es que en el hospital cambiaron su hija recién nacida.



Conforme lo informó la mencionada emisora, este hombre envió un derecho de petición al Hospital Niño Jesús, al cual anexó las dos pruebas de ADN, para que le informaran de todos los partos ocurridos el 21 de marzo de 2016.



El centro médico le envió el listado de todos los nacimientos, los que fueron de forma natural y por cesárea, no solo ese día, sino también entre el 22 y el 26 de marzo de 2016.



Hernández encontró que una mujer también había tenido a una niña con solo 20 minutos de diferencia con respecto a su esposa.



La mujer se llama Ana Cecilia Cano y Hernández comenzó a buscarla en las redes sociales, contó RCN Radio. La ubicó en Facebook y una fotografía que ella tenía con una niña le confirmó que esta era su hija.



Hernández comenzó a enviarle mensajes a Ana Cecilia y su familia, pero no recibió respuestas. Después de varios intentos, finalmente Ana Cecilia accedió a intercambiar fotos. En ese momento, la mujer se dio cuenta de que Hernández podría tener razón y aceptó a reunirse con él.



Norelis se quedó sin ninguna de las dos niñas porque debe llegar a un acuerdo con Hernández para establecer los días en los que cada uno podrá compartir con la menor ya que se separaron.

