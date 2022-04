Desde que tiene uso de razón, Daniel Iván Fernández Lasso anhelaba con ser carguero en la Semana Santa en Popayán.

Cuenta que su madre desde pequeño le narraba que desde el vientre cada vez que pasaba por una procesión, empezaba a dar “pataditas al escuchar los desfiles del andar de los pasos”.



(Lea también: Freddy Rincón: exjugador sigue en la UCI y le harán exámenes en el cerebro)



Ya de niño, no había procesión a la que no asistiera.



“Yo les decía a mis padres ​que mi anhelo es ser carguero de la Semana Santa, porque es un orgullo para uno como payanés participar del desfile procesional que ha sido algo que nos reconoce a nivel nacional e internacional por su reconocimiento como patrimonio histórico de la Unesco. Para mí esto es lo máximo”.



Alrededor de los 9 años, empezó en las procesiones chiquitas.



A los 14 pasó a ser moquero en las procesiones grandes. Ahí se encargaba de limpiar la cera de los altos cirios que iluminan los pasos.



Al siguiente año, finalmente, alcanzó su sueño: ser carguero de la Semana Mayor.



Se inició en el paso de La Magdalena del Templo de San Francisco de donde salen las procesiones el Jueves Santo. Allí cargó dos años.



Posteriormente pasó a cargar cuatro años en el paso de la Verónica del templo de San Agustín del viernes Santo.



Y finalmente, desde el 2017 hasta la actualidad, hace parte del paso de San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús.



El paso de San Juan Evangelista sale de la iglesia de Santo Domingo. Los pasos están adornados con flores moradas como símbolo de penitencia. Es la última procesión de la pasión. Los cargueros llevan sobre los paños blancos una pequeña corona morada y el paño sobre el hombro.



El recorrido se hace saliendo por la carrera 5, entre calles 4 y 5, baja una cuadra, sube por la calle 5 y se va derecho hasta la carrera 3.



Al llegar a la esquina de la carrera 3 con 4, diagonal al Sena del centro, se va derecho por la calle 4 hasta llegar a la carrera 10, diagonal al monasterio. Baja por esa​cuadra, llega y da la vuelta en la calle 5 y se viene derecho hasta la torre del reloj que viene siendo calle 5 con carrera 7.



Baja dos cuadras y vuelve y desciende a coger la calle 7 con carrera 7, vuelve y hace el retorno, pasa por la iglesia de san Agustín, coge la carrera 6 con calle 7, sube derecho hasta llegar al parque Caldas, coge la carrera 6 con calle 5 esquina, cruza y vuelve y coge la calle 5 con carrera 5 y llega nuevamente a Santo Domingo.



(Además: Freddy Rincón: ¿quiénes lo acompañaban al momento de su accidente?)



Así lo explica el joven sobre el recorrido de este paso.



Pese a no venir de familia 'semanasantera', este abogado, de 28 años, esa tradición siempre ha representado todo en su vida.



Situación similar a la de Nelson Ricardo Fernández, y quien desde hace 12 años ejerce como carguero en la capital caucana.



El fisioterapeuta nacido en Mercaderes, en el sur de Cauca, desde los 10 años llegó a Popayán en compañía de su familia.



No viene de ancestros 'semanasanteros', ni de familia tradicional de carguío, simplemente fue una vocación.



“Una devoción que me nació desde hace muchos años, donde yo me decidí que quería ser carguero de esta hermosa tradición, a pesar de que no soy de Popayán, fui sintiendo mucho esto, entonces me fui abriendo un espacio en esta tradición, en este gremio de los cargueros y fui conociendo personas, gentes muy queridas, muy tradicionales de acá, que me fueron dando unas oportunidades”, dijo el fisioterapeuta, de 40 años.



Empezó como pichonero, acompañando la limpieza de los pasos.



Su primer carguío fue en la procesión del Viernes de Dolores. En estos pasos, se usa un pantalón negro, camisa blanca y corbata negra.



Ese mismo año, en el 2012, gracias a una familia allegada, los Velasco, se le dio la oportunidad de ejercer también como carguero e​n el sábado de resurrección, en el paso “Ángel de la Resurrección”. Su vestimenta, túnica blanca con paño rojo.



En este último paso, cargó cinco años.



Desde el 2017, hasta la actualidad, hace parte del paso de La Dolorosa de la Iglesia San Francisco, que sale el Jueves Santo.



La túnica es de color azul oscuro, conformado por un gorro o capirote. En la cintura, el paño y encima el cordón o cíngulo y las alpargatas blancas de cabuya.



De la Iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVIII, sale esta procesión, cuyos pasos están adornados por flores rojas que simbolizan el infinito amor que expresó Cristo al instituir la Sagrada Eucaristía.



Recuerda una anécdota en el 2019, cuando en medio de una procesión, previamente no descansó lo suficiente y en esa noche del jueves, estuvo a punto desvanecerse y tuvo que entregar los pasos a los pichoneros. Su cuerpo no nada más. La primera persona que vio, fue a su madre, quien lo recibió en sus brazos.



Sin darse cuenta le tomaron una foto donde abraza a su progenitora, agotado, y en el fondo la imagen de la santísima virgen.



“Al otro día es que me doy cuenta de la foto cuando una gran amiga mía me etiqueta en redes sociales. Esa imagen representa mucho lo que es la semana santa, el amor que tenemos sobre las personas que más queremos, el amor de una tradición, el amor de muchas familias, el amor de nuestra madre y el amor de nuestra madre celestial también”.



(Lea también: Pruebas de alcoholemia en accidente de Freddy Rincón hasta ahora negativas)



Ambos cargueros recorren los mismos pasos desde el 2017. Daniel el de San Juan Evangelista y Nelson el de La Dolorosa.



Los rostros inexpresivos de los cargueros engañan a quienes los observan. Parece que nada les doliera. Su caminar silencioso, sólo se detiene con el paso al hombro en algunos lugares. Pero la procesión va por dentro.



Muchos afrontan clavículas fracturadas, depresión de costillas, deformidades en la columna, hernias umbilicales e inguinales y fibromas (callosidades que se forman en los hombros por el peso que cargan).



Pese a las dolencias propias de su ejercicio, los que tienen esa vocación, hacer esos recorridos con esas pesadas imágenes de más de 500 kilos, es una felicidad enorme.



Sin embargo, en el 2020, las calles de Popayán se quedaron sin pasos que hacer.



La llegada de la pandemia del covid-19, cambió todo.



Daniel y Nelson, así como pichoneros, síndicos, cargueros y amantes de esta tradición, tuvieron que afrontar que, ya las cal​les de la Ciudad Blanca no estarían más adornadas con las tradicionales procesiones.



El no salir por dos años consecutivos, en esta fiesta religiosa que en más de 460 año años no se había detenido nunca, ni por guerras, fue un golpe tremendo y causó una tristeza inmensa.



“El regreso de la Semana Santa después de la pandemia, es un renacimiento. Volvemos a renacer como el ave fénix”, dice Daniel, quien recuerda a todos esos amigos y conocidos del gremio que fallecieron en esos dos años de pandemia.



“Los que quedamos, sigue en nuestros hombros el​peso de una tradición de más de 460 años. Una tradición hermosa, maravillosa y solamente quienes participamos somos quienes tenemos la posibilidad de saber lo que significa para nosotros la Semana Santa de la ciudad de Popayán”, agrega el abogado payanés.



“Retornar tras toda la coyuntura de la pandemia, significa todo para mí. Significa amor a una tradición, a esta pasión, a esta devoción que yo tengo, a esta tradición tan solmene, tan digna de mi ciudad Popayán, la que me ha arropado con sus brazos abiertos desde hace 30 años”, dice por su parte Nelson.



El alcalde de Popayán Juan Carlos López Castrillón, afirmó que serán 10 días de intensa actividad para la reactivación económica de la ciudad.



Las tradicionales procesiones arrancaron este Domingo de Ramos con las imágenes de “El Señor Caído” y “El Amo Ecce Homo”.



El Lunes Santo, la Misa del Carguero; el Martes Santo, la procesión de “Nuestra Señora La Virgen de Los Dolores”; el Miércoles Santo la procesión de “El Amo Jesús”; el Jueves Santo la procesión de “La Virgen de La Veracruz; el Viernes Santo la procesión de “El Santo Entierro de Cristo”; el Sábado Santo la procesión de “Nuestro Señor Resucitado”.



Las actividades alternas incluyen la “Procesión de La Caridad” el 12 de abril; la “Procesión Chiquita” el 13 de abril a las 3 de la tarde; y la “Procesión del Viacrucis” el 15 de abril.



También habrá muestras gastronómicas, artesanales, exposiciones, museos, y rutas turísticas.



Integrantes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y organismos de socorro harán presencia en los diferentes puntos en los que se realizarán eventos de la Semana Mayor.



“En Popayán y el departamento del Cauca, más de 3.000 uniformados garantizan la seguridad en la Semana Santa”, afirmó el Brigadier General Pablo Ferney Ruiz Garzón.



POPAYÁN