Morirse en zona rural de Moñitos (Córdoba) se ha convertido en una odisea para los familiares del difunto.



Los dolientes tienen que recorrer varios kilómetros con el ataúd cargado en hombros, con palos y cuerdas, debido al mal estado de las vías, por donde no pasan ni bestias.



Habitantes del sector denunciaron que la situación es repetitiva en las veredas y corregimientos y no desde ahora, sino desde hace ocho, diez y hasta más años.



“El problema de las vías es una situación de nunca acabar en nuestra región, los mandatarios de turno muy poco miran hacia las veredas y corregimientos, las zonas rurales en general, con esta situación siempre viviremos en el atraso”, afirmaron.

La escena se registra en el área rural de Moñitos, en Córdoba, donde en pleno siglo XXI las comunidades cargan a sus muertos entre el barro por el mal estado de las vías, siendo esta una zonas turística de Córdoba. pic.twitter.com/GJpmYLZ6xJ — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) August 16, 2023

Cuentan que los primeros problemas comienzan cuando las personas de la comunidad enferman y les toca salir en busca de un médico para que los atienda, en especial en horas de la noche, o en la madrugada.



“Muchas personas han muerto por esta situación. No tenemos una ambulancia que llegue a nuestras comunidades. Nos toca improvisar el traslado de los enfermos en hamacas y llevarlas entre el barro y los huecos que se forman en los caminos”, dicen.

Prohibido enfermarse

Aunque tuvieran una ambulancia sería casi que imposible ingresar a las poblaciones.



“Lo peor se presenta cuando nuestros familiares fallecen. Primero hay que buscar el ataúd en la cabecera municipal, traerlo a pie y llevarlo nuevamente en medio de todas las dificultades que tenemos”, indican.



Señalan que les toca llorar dos veces por la situación que padecen.



“Primero por la partida de los seres queridos y segundo, de rabia e impotencia por ver el abandono en el que nos encontramos y la forma como tenemos que cargar hasta su última morada a quienes fallecen”, expresa.

Vías generales en mal estado

Por estos días se vienen presentando constantes lluvias en la región del Bajo Sinú en Córdoba y se incluyen las zonas costeras, como San Bernardo del Viento, Moñitos y San Antero.



Los tres municipios han resultado comprometidos con los fuertes aguaceros acompañados de vendavales, que han dejado casas destechadas, un número importante de familias damnificadas y las vías en pésimas condiciones.



Líderes de la región manifiestan que no es posible que en esta zona turística de Córdoba las vías se encuentren en tan malas condiciones, cuando debería ser todo lo contrario por el flujo de turistas que llegan a los balnearios.



“La principal vía que conduce desde Lorica hasta San Bernardo del Viento y desde ahí hasta Moñitos se encuentra en un abandono total. Es vergonzoso transitar por esta carretera que está convertida en una trocha. Los carros sufren, hay constantes accidentes, atracos y hasta asesinatos”, dice Juan Carlos Negrete, habitante de la región.

La obra fue adjudicada por Invías por más de 44 mil millones de pesos y el contratista la dejó abandonada, al parecer por las extorsiones que les hicieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- para dejarlos trabajar.



Hasta el momento la vía no tiene dolientes, ni en las administraciones municipales, ni departamental.



“Nadie dice nada, nadie responde, cada día que pasa la vía se pone peor. El puente sobre el río Sinú en la vereda Las Garitas, en el sector que lleva al corregimiento de La Doctrina está a punto de colapsar. Ojalá y no tengamos que lamentar una tragedia en la región”, manifestó.



Mientras tanto en las veredas y corregimientos de estas poblaciones se preparan con tablas y cuerdas para cargas a sus muertos hacia su última morada, porque dicen que esta situación demorará un tiempo largo.



“Las lluvias no han parado y se prevé que para los siguientes meses la situación se complicará y las vías seguirán en mal estado”, indicaron.



Tratamos de comunicarnos con el alcalde del municipio de Moñitos, Javier Olea, pero no respondió las llamadas y mensajes.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo